Papeete les pieds dans l’eau

Les fortes pluies qui se sont abattues sur Tahiti dans la nuit de mardi à mercredi n’ont pas été sans conséquences. Plusieurs quartiers de Papeete ont été inondés mercredi matin. La mairie de Papeete pointe du doigt l’incivisme des habitants avec des caniveaux bouchés par des déchets.

Les pluies de la nuit ont fait quelques dégâts mercredi matin à Papeete, notamment dans les quartiers Manuhoe, Patutoa ou encore Vaininiore. Johanne est une habitante du quartier Vaininiore. Elle habite en bord de route et sa maison a été inondée. En colère et pour éviter de remuer les eaux boueuses à l’entrée de sa maison, elle a décidé mercredi matin de fermer la circulation en barrant la route avec des palettes de bois.

Cyril est lui-aussi résident de la zone. Il se dit exaspéré. Lors des intempéries du début d’année 2017, l’eau était déjà montée de 45 centimètres dans sa maison. Chat échaudé craint l’eau froide. Cyril et sa femme ont décidé cette fois-ci d’être prudents. Ils ont surélevé leurs meubles.

Le 3ème adjoint au maire de Papeete et responsable de la protection civile et de la police, René Temeharo, s’est rendu sur place pour constater les dégâts mercredi matin. Il était notamment à Vaininiore. Il affirme que tous les services techniques, pompiers, et policiers municipaux sont à pied d’œuvre pour réguler la circulation ou déboucher les caniveaux. Il assure que les familles touchées vont être aidées très rapidement.

Pour René Temeharo, ces inondations sont causées par l’incivisme des habitants qui « prennent les caniveaux pour des dépotoirs ». Mais il n’écarte pas néanmoins l’idée d’agrandir les canalisations.