Papeete : perturbation de la circulation pour le 14-juillet

Comme le veut la tradition, les forces de sécurité et de secours du fenua défileront vendredi 14 juillet sur l’avenue Pouvana’a a Oopa. Et comme le veut la tradition, cela impliquera quelques changements dans les règles de stationnement et de circulation dans le quartier pendant toute la journée.

Préparation du défilé oblige, le stationnement sera interdit dès minuit, vendredi matin, sur toute l’avenue Pouvana’a, dans la portion de rue des Poilus tahitiens située entre l’Académie Tahitienne et le commissariat et dans la rue du Bataillon du Pacifique tout proche, et ce jusqu’à midi. Il sera même interdit jusqu’à 15 heures le même jour de laisser son véhicule dans la portion de l’avenue du Petit Thouars située entre le parking Tarahoi et la vice-présidence. « Tout véhicule contrevenant sera retiré par les services de sécurité », préviennent les services de l’État.

Côté circulation, l’avenue Pouvana’a a Oopa, dans sa portion comprise entre la rue Dumont d’Urville et l’avenue du Général de Gaulle sera fermée de 6 heures à 11 heures, de même que la rue Maadi Gobrait, de l’autre côté du Palais de justice. L’avenue du Petit Thouars sera aussi fermée à la circulation à partir de 6 heures, mais jusqu’à 15 heures, pour permettre la désinstallation des équipements de ce 14-juillet. Enfin, de 9 heures à 10h45, la voie de droite (côté montagne) de l’avenue du commandant Destremeau, entre Pouvana et Maadi Gobrait sera fermée.

La circulation sera plus généralement perturbée dans tout le quartier entre 10h30 et 11 heures, pour le défilé des troupes à pied puis le défilé motorisé.