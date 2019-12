Papeete refuse l’inscription de Gaston Flosse sur sa liste électorale

Ça n’a pas traîné. Gaston Flosse s’était rendu à la mairie jeudi dernier pour s’inscrire, avec sa compagne Pascale Haïti, sur les listes électorales de Papeete, en prélude à sa candidature aux municipales. Michel Buillard lui a envoyé ce lundi une lettre de refus, arguant qu’il ne remplit aucune des conditions requises pour y être inscrit.

Le tavana de Papeete Michel Buillard n’aura pas attendu l’échéance des 5 jours dont il disposait pour faire connaître sa réponse à son ancien mentor, qui entend se présenter contre lui à la mairie de la capitale. C’est non.

« La réalité de votre attache à la commune de Papeete n’a pu être démontrée ». Le courrier du maire explique que le code électoral dispose « que cette attache communale peut être établie soit au titre de votre contribution fiscale, soit au titre de votre domicile réel, soit au titre de votre résidence. Toutefois, force est de constater que vous ne remplissez aucun de ces critères de rattachement. »

Il poursuit en signalant à Gaston Flosse que son dossier ne contient « aucune pièce faisant état, au titre de 2019, de votre inscription au rôle de l’une des contributions directes communales pour la deuxième année consécutive et sans interruption. »

Il fait ensuite part de ses doutes sur le « lieu d’habitation réel » de Gaston Flosse. « En effet, les documents fournis par vos soins (copie de votre passeport récemment délivré le 2 août 2019 notamment) font mention d’un domicile en dehors de la commune de Papeete. »

Enfin, poursuit le courrier de la mairie, « votre bail de sous-location d’un local à usage d’habitation sis au 4 rue François Cardella date du mois d’août 2019. Il ne vous permet donc pas de justifier à ce jour d’une résidence effective et continue de plus de six mois dans la commune de Papeete. » Le maire s’appuie sur la réglementation qui, suite à l’instauration du Répertoire électoral unique, met fin au principe de révision annuelle des listes. « Il n’y a dès lors plus lieu de procéder à l’arrêt définitif des listes électorales au dernier jour du mois de février. Aussi, la jurisprudence à laquelle vous faites référence dans votre courrier n’a plus vocation à s’appliquer, » conclut Michel Buillard.

Gaston Flosse, qui était pleinement conscient de cette éventualité lors du dépôt de son dossier, avait déjà indiqué qu’il ferait un recours administratif de cette décision. Il a rendez-vous avec ses avocats dès demain matin.