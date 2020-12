Papeete s’offre un nouveau visage avec l’esplanade Jacques Chirac

Après de longues années de discussions et de chantier, l’esplanade Jacques Chirac, qui jouxte le rond-point du même nom, vient d’être inaugurée sur le front de mer de Papeete. Avec ses deux restaurants, sa capitainerie et ses jardins avec vue sur le port, elle doit offrir un lieu d’échanges et d’activité aux Polynésiens comme aux visiteurs de la marina.

« Enfin ! » Michel Buillard n’a pas caché son soulagement, ce midi, en coupant le ruban de l’esplanade Jacques Chirac, qui ouvre désormais la perspective en bas de l’avenir Pouvanaa a Oopa. Un projet évoqué « depuis des lustres », qui a pris du temps à prendre une forme définitive et dont le chantier a beaucoup tardé. La crise Covid avait encore repoussé l’inauguration de quelques mois. Si le temps de la réflexion a été long, c’est que cet espace d’un hectare, situé sur un terrain du Port autonome entre le parc Paofai et la marina de Papeete, est destiné à devenir un des nouveaux visages de la capitale.

Une pirogue de 22 mètres au milieu de la place

« C’est un espace stratégique pour la ville », pointe Alexis Nguyen-Thé. Capitainerie et hall d’accueil des plaisanciers, bancs et restaurants pour profiter – enfin – de la vue sur le port pour un verre ou un diner, espace arboré pour compléter le « poumon vert » de Papeete… « C’est un lieu d’activité, mais aussi d’échanges entre la population et la marina », explique l’architecte du projet.

Si Michel Buillard s’était visiblement impatienté, c’est que l’esplanade est pour lui un « aboutissement ». Celui d’un « projet d’aménagement du front de mer », évoqué, dit-il, dès sa première candidature à Papeete en 1989, puis commencé avec le remblai de To’ata, complété par le parc Paofai, la rénovation de la promenade de la marina et le boulevard Pomare IV. « C’est un projet pensé depuis très longtemps qui se réalise aujourd’hui », se félicite le maire, qui « voulait depuis longtemps exploiter cette façade sur le bord de mer pour pouvoir voir les bateaux, comme dans tous les ports du monde ». Un élément important manque encore au site : la grande pirogue traditionnelle de 22 mètres, commandée par le Pays et en construction à Taputapuatea, qui doit servir de « symbole de la ville » et, dans le même temps, de témoin très visible de la culture polynésienne. Elle devrait trôner au milieu de l’esplanade au mois d’avril, et sera rejointe d’ici juillet par une autre pirogue traditionnelle de 28 mètres, cette fois navigable.

Les deux restaurants comptent sur l’attrait de la nouveauté

Côté architecture, l’esplanade reprend les codes des marae et les bâtiments construits de part et d’autre ont chacun leur personnalité. Côté Paofai, le restaurant Le Moana, et son deck pointant vers Moorea, semble s’inspirer des grands hôtels polynésiens, avec son toit élancé et ses boiseries. Côté marina, la capitainerie et le « bistro tahitien » Meherio adoptent des formes plus courbes, des ouvertures plus larges… Un style beaucoup plus innovant pour Papeete. « C’est une architecture plus expressionniste, qui doit faire allusion aux mammifères marins, aux grands yachts », explique Alexis Nguyen-Thé.



Les deux restaurants, dont les exploitants ont été sélectionnés par le Port autonome après appel à candidatures en 2017, ouvriront leurs portes dès cette semaine. Avec des horaires contraints par le couvre-feu et des arrivées touristiques au plus bas. Qu’importe, leurs gérants, déjà responsables du Jimmy et de l’Urban Café pour l’un et du restaurant Le Bouchon Lyonnais pour l’autre, comptent sur leur « cadre exceptionnel ». Et sur l’enthousiasme de la clientèle locale pour la nouveauté, comme l’explique Robin Coutant, le directeur du Meherio.