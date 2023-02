Pour fêter la réouverture du stade Willy Bambridge, la mairie y organise un grande journée sportive ce samedi. Au programme : tournois et activités inter-quartiers pour les jeunes, mais surtout « challenge fitness » gratuit, ouvert à tous et encadré par des coach professionnels à partir de 17 heures. Le stade, lui, reprendra ses horaires normaux dès lundi.

Samedi sportif à Willy Bambridge. Après 10 mois de rénovation, le stade de l’entrée Ouest de Papeete est enfin prêt à recevoir de nouveau du public. Nouvelle pelouse, sans pneus recyclés, nouvelle piste plus amortie, nouveaux modules sportifs… Pour fêter cette reprise, la mairie organise une journée sportive ce samedi. Passés les discours d’inauguration ce sont près de 400 jeunes qui ont été invités à participer, à partir de 9 heures à des tournois et des activités inter-quartiers. Le programme est plutôt chargé : « Il y aura du foot à 7, des courses-relais, des initiations au rugby, on va utiliser les modules, enfin bref, c’est un évènement où tous les espaces qui ont été rénovés vont être utilisés », précise Mata Ganahoa, la directrice Jeunesse et sports de la ville.

Et après cette journée dédiée à la jeunesse donc, c’est toute la population, de Papeete ou d’ailleurs, qui est invitée à partir de 17 heures et jusqu’à 19 heures pour un grand challenge fitness. Des coachs pro sur scène ont pour mission de faire bouger Willy Bambridge : « Pendant quasiment deux heures non-stop, ça va swinguer, ça va donner, s’enthousiasme la responsable. C’est gratuit, sans inscription, donc venez à partir de 16h30 avec vos gourdes, qu’on évite les bouteilles en plastique, il y aura de l’ambiance ».

Le très populaire stade, ses terrains en synthétique et sa piste d’athlétisme, rouvriront ensuite lundi suivant ses horaires normaux : de 5h30 à 20 heures tous les jours de la semaine.