Papeno’o : le corps de Rahiti retrouvé par ses proches

Le jeune homme de 21 ans était porté disparu depuis dimanche soir, quand il avait été emporté par le courant lors d’une baignade. Ce sont ses proches, et notamment son père, qui ont retrouver et ramené à terre le corps ce lundi midi.

« Personne ne voulait le laisser là ». Les espoirs de retrouver Rahiti vivants s’étaient dissipé hier soir, avec la levée par le JRCC des recherches en hélicoptères et en jet-ski. Quelques heures plus tôt, en fin d’après-midi, le jeune homme de 21 ans, qui se baignait derrière l’école Mamu de Papenoo avait été emporté au large par des courants. Mais ce lundi matin, il n’était pas question pour la famille d’arrêter les recherches. À terre, bien sûr, en parcourant les plages de Papenoo. Mais aussi en mer, malgré la météo difficile et le manque de visibilité dans l’eau : certaines proches avaient même, dans la matinée, appelé Radio1 et Tiare FM pour passer un appel à tous les pêcheurs et plaisanciers qui pouvaient se rendre sur zone avec un bateau pour aider aux recherches. « Il n’y a que nous ici, comment ça se fait ? Il faut plus de monde », lançait une tante de Rahiti, désemparée, et étonné de ne pas voir « plus de plongeurs, de pompiers, de gendarmes ». Et c’est finalement bien un membre de la famille qui a aperçu un corps depuis le rivage, en fin de matinée, et le père du noyé qui est parti à l’eau, accompagné d’amis plongeurs et rejoint par d’autres bénévoles pour aller le ramener à terre à la mi-journée. Fin des recherches, donc pour la famille de Rahiti, et début d’un deuil, qui pourra se faire autour d’une dépouille.