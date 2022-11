Papenoo : les recherches continuent lundi

Sept jours après l’accident de la Maroto, malgré tous les moyens matériels et humains engagés dans les recherches, la femme et les trois enfants disparus n’ont pas pu être retrouvés. Les recherches continueront lundi, avec un dispositif réduit qui sera désormais coordonné par la mairie de Hitiaa.

Depuis dimanche 6 novembre, la gendarmerie, l’armée, les pompiers, la commune de Hitiaa et les communes voisines, ainsi que des associations et de nombreux bénévoles ont déployés tous leurs efforts pour retrouver les 4 personnes disparues.

À partir de lundi 14 novembre, c’est la commune de Hitiaa qui coordonnera les efforts de recherche. « Le Haut-commissariat ainsi que les services de l’État restent en appui de la commune », indique un communiqué diffusé dimanche en fin de journée.

Pour rappel, dimanche dernier, une crue avait emporté un véhicule et ses six passagers à la Maroto. Une femme blessée avait pu être hélitreuillée ; elle est aujourd’hui hors de danger. Un homme avait été retrouvé mort tard dans la soirée. Mais nulle trace de la jeune femme enceinte, et des trois enfants de 15, 7 et 4 ans qui étaient eux aussi à bord du véhicule.

« Chaque jour qui passe, les chances de retrouver les corps s’amenuisent », a reconnu la directrice de cabinet du haut-commissaire, Emilia Havez, au micro de nos confrères de TNTV. Ce sont les proches des victimes et des bénévoles qui vont poursuivre les recherches à partir de lundi, en coordination avec la commune et les pompiers de Hitiaa.