Papio : un feu d’artifice ce soir à Vaitupa

[MàJ] À la veille du 14 juilet, l’association des forains de Faa’a espère bien offrir un beau spectacle au public, ce soir à 21 heures à Vaitupa. Le feu d’artifice du 14 juillet à Punaauia a quant à lui été annulé.

« Ça n’est pas une surprise, à chaque saison, on offre un voire plusieurs feux d’artifice à la population » rappelle le président de l’association Stéphane Philipponneau. « On a mis le budget, précise-t-il. Il va y avoir du spectacle ». Il n’y aura en revanche pas de feu d’artifice pour le 14 juillet face au parc Taapuna : la forte houle empêche le tir, qui était prévu depuis le lagon.

Les papio de Vaitupa ont ouvert cette année avec 15 jours de retard sur ceux de Mamao ou Outumaoro. La faute aux élections qui s’organisaient au même endroit jusqu’au 18 juin, et à des nouvelles normes de sécurité qui ont été difficiles à mettre en place. Qu’à cela ne tienne, les forains de Faa’a se disent satisfait de la fréquentation – « surtout lors de la première semaine, on sent qu’on était attendu », reprend Stéphane Philipponneau – et surtout sont là pour rester. Une demande de prolongation de la fête jusqu’au mois de décembre a été faite auprès des autorités. « On avait décidé d’organiser une fête foraine spéciale Noël en fin d’année, et on s’est dit autant laisser nos structures en place et travailler pendant les weekend et les vacances, reprend le président de l’association. Ça nous permettra d’arriver jusqu’à Noël, et de faire des choses un peu spéciales pour que les gens gardent leur manège un peu plus longtemps ».

Si la mairie semble favorable à ce projet de prolongation « exceptionnelle », reste à convaincre le Pays, propriétaire du site de Vaitupa.