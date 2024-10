Après une première édition à succès, la Maison de la Culture organise pour la deuxième fois son festival des langues polynésiennes. Un événement « à vivre en famille » durant lequel artistes, artisans, linguistes et associations proposeront, gratuitement, des activités autour du reo. Au programme : animations et ateliers découverte pour les petits, conférences et rencontres pour les grands, et aussi le concours d’écriture et de déclamation Arere.

Le festival des langues polynésiennes Parau Ti’ama est de retour du 10 au 13 octobre. Pour cette deuxième édition, la Maison de la culture a prévu « une programmation deux fois plus riche » que lors du festival 2023, qui s’étendra sur quatre jours, contre trois l’an passé. Une manière d’impliquer davantage la population qui, selon les organisateurs, doit pouvoir pratiquer « pour rentrer en immersion dans les langues ».

Ateliers, animations et conférences

Pour permettre aux visiteurs de découvrir ces reo maohi les archipels, artistes, intellectuels et linguistes proposeront des ateliers, animations et conférences en tahitien, en marquisien, mais aussi en pa’umotu ou dans des dialectes utilisés à Rapa ou aux Australes… le tout à des niveaux divers, allant des débutants aux plus aguerris. « Il y a des gens qui vont venir pour découvrir, pour en apprendre un peu plus sur la langue, sur le patrimoine, la culture des différents archipels. Et puis il y aura des ateliers, des conférences pour les confirmés, les anciens qui ont envie de pratiquer leur langue natale et qui pourront vraiment trouver de quoi dialoguer dans ce festival », explique Alexandre Tenailleau, chargé de communication pour Te fare tauhiti nui.

Arere, lien entre l’écrit et l’oral

Comme l’an passé, ce festival des langues est doublé du concours d’écriture et de déclamation Arere « qui fait le lien entre l’écrit et l’oral ». Une épreuve qui prend de l’envergure, à entendre les organisateurs : une trentaine de textes en lice contre une vingtaine lors de la première édition. De nombreuses candidatures sur la thématique Tupuna et venant des cinq archipels sont d’ores et déjà annoncées. « Cette année, c’est encore un succès, il y a beaucoup d’inscrits avec des grands noms de la déclamation polynésienne comme Patu Maamaatui , Minos (Teiva Manoï) , Meari U… on a vraiment des jeunes qui vont s’essayer et ça c’est un concours unique, essentiel, qui remercie et honore les langues et les déclamations ».

À noter enfin que ce festival est aussi l’occasion de découvrir pour ceux qui ne l’ont pas déjà fait, la pièce de théâtre en reo tahiti, I tai . Trois représentations sont programmées : jeudi 10 et vendredi 11 octobre à 13h30, pour les scolaires et samedi 12 octobre à 19h pour le grand public.