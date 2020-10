Le couvre-feu en Polynésie annoncé depuis Paris

Le premier ministre a annoncé ce matin que le couvre-feu allait être étendu à 38 départements et à la Polynésie française face à l’augmentation des cas de coronavirus. Il rentrera en vigueur dès ce vendredi, de 21 heures à 6 heures du matin, et « normalement » pour six semaines.

L’annonce est finalement venue de Paris. Évoqué dès vendredi dernier par le Haut-commissaire, discuté lundi avec les tavana et les partenaires sociaux, le couvre-feu semblait avoir été laissé de côté dans les arrêtés publiés mardi par le représentant de l’État. « Pour le moment » prévenait alors le Haut-commissariat. C’est finalement le premier ministre Jean Castex qui fait l’annonce de la mise en place du couvre-feu dans 38 départements, ainsi qu’en Polynésie. Le chef du gouvernement a insisté sur la gravité de la situation dans tous ces territoires. « Clairement, les semaines qui viennent seront dures, nos services hospitaliers vont être mis à rude épreuve« , a souligné le Premier ministre en ajoutant que « les nouveaux cas d’aujourd’hui sont les malades hospitalisés de demain et malheureusement parfois les morts d’après-demain« . Une annonce qui n’a pas manqué d’interroger en métropole, puisqu’elle intervient seulement une semaine après l’allocution du président Emmanuel Macron, qui avait rétablit l’état d’urgence sanitaire et mis en place le couvre-feu dans 9 grandes agglomérations. Une annonce qui ne manque pas d’interroger en Polynésie aussi. Pourquoi depuis Paris ? Quel intérêt réel dans le contexte épidémique actuel ? Quel modalités de mise en place ? Et surtout quelles aides pour les professionnels dont l’activité va être restreinte ? Édouard Fritch et Dominique Sorain doivent s’exprimer depuis le Haut-commissariat en fin de matinée.