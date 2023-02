Paris va nommer une « déléguée interministérielle aux droits des femmes en Outre-mer »

D’après notre partenaire Outremer 360°, c’est l’ancienne députée de Guadeloupe Justine Bénin, qui avait été secrétaire d’État à la mer jusqu’à sa défaite aux législatives, qui pourrait être choisie pour ce poste.

Députée MoDem de 2017 à 2022, la native des Abymes en Guadeloupe avait ensuite brièvement été nommée secrétaire d’État à la Mer, du 20 mai au 4 juillet 2022, succédant ainsi à Annick Girardin. Sa défaite aux dernières législatives l’a forcée à quitter le gouvernement. Grande cause du quinquennat, les violences faites aux femmes et particulièrement les violences intrafamiliales sont plus importantes en Outre-mer. D’après les bilans 2022, celles-ci sont en hausse dans plusieurs collectivités d’Outre-mer. D’après le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMI), la Guyane est le département où le nombre de femmes victimes enregistrées pour 1000 habitantes est le plus élevé en 2021, à l’échelle nationale. La Réunion et la Guadeloupe font également partie des 10 départements les plus touchés par les violences faites aux femmes. La Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, qui n’apparaissent pas dans ces données, sont aussi régulièrement pointées du doigt pour la prévalence sur leur territoire des violences intrafamiliales, qui ont pour victime des femmes dans 82% des cas. Elles seraient 1500 au fenua a être victimes de violences déclarées dans leur foyer chaque année.

Le CESE national avait parlé dans un rapport, lui de 20% des femmes en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie qui « ont été victimes d’agressions physiques par leur conjoint ou ex-conjoint », et environ 7% ont été victimes d’agressions sexuelles par leur conjoint ou ex-conjoint. L’accès à l’emploi est également une problématique qui devrait retenir l’attention de la future déléguée interministérielle aux droits des femmes. En Polynésie par exemple, les femmes sont plus diplômées mais ont deux fois moins de chances que les hommes de trouver un emploi.