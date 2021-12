Partenariats État-Pays : plus de 15 milliards d’investissements en 2022

52 projets d’investissements du Pays et 6 projets d’abris anticycloniques ont été sélectionnés pour bénéficier du co-financement de l’État pour l’année 2022, soit au total plus de 15 milliards d’investissements.

Édouard Fritch et Dominique Sorain ont coprésidé ce mardi les instances de pilotage relatives à quatre dispositifs de soutien financier de l’État au Pays :

le contrat de développement et de transformation 2021-2023 ;

le troisième instrument financier ;

la convention éducation prévoyant un soutien à la modernisation des constructions scolaires publiques du second degré ;

la convention de soutien au développement de l’agriculture.

Après un examen détaillé de chaque projet, les comités de pilotage ont validé, pour 2022, la programmation de 52 projets pour un montant global de 14,6 milliards de Fcfp., dont 63% seront apportés par l’État. Ces investissements structurants proposés par le Pays doivent être validés rapidement afin de permettre aux services du Pays de lancer les projets dès que possible.

Parmi les projets retenus, on peut citer l’acquisition de matériels et mobiliers médicaux pour un montant total de 896 millions de Fcfp, la construction d’un pôle sportif de combat au complexe de la Punaruu (600 millions), ou encore les installations portuaires de Taiarapu-Ouest (370 millions).

En outre, 6 projets d’abris de survie bénéficieront de 831 millions de Fcfp : à Fakarava et Hikueru pour des études préalables, à Rangiroa et à Fakarava pour la construction de centres d’incendie et de secours aux normes paracycloniques, et à Nukutavake pour la construction d’une école primaire sur la commune associée de Vahitahi.

Le président du Pays et le haut-commissaire ont souligné l’importance de la commande publique dans la relance économique. « Les entreprises attendent des chantiers et des commandes. Aujourd’hui, avec l’État, je veux répondre à cette attente », a déclaré Édouard Fritch.