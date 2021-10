Parti animaliste en Polynésie : « On veut mettre la cause animale sur la table »

Le Parti animaliste avait créé la surprise en atteignant 2,2 % des voix aux élections européennes en 2019. Le groupe politique compte bien en faire autant pour la présidentielle de 2022, rassemblé derrière sa candidate, Hélène Thouy. Le parti souhaite hisser la cause animale au rang des sujets majeurs dans la société polynésienne.

Jeune mais ambitieux, le parti animaliste qui existe depuis 2016 compte bien profiter des élections présidentielles de 2022 pour gagner en visibilité. « Nous avons constaté qu’il y avait un réel engouement pour la cause animale sur le territoire », indique Laurence Piercy, représentante du parti animaliste en Polynésie française. Une cause animale qui a gagné en légitimité depuis quelques années grâce aux actions militantes d’associations, comme L214 et ses vidéos sur la maltraitance dans des abattoirs.

Ni de droite, ni de gauche

Pour Laurence Piercy, le quinquennat Macron n’a pas répondu aux problématiques de la cause animale. « Les promesses n’ont pas été tenues », précise la militante. Le parti a d’ores et déjà lancé plusieurs propositions : création d’un « ministère de la condition animale », remise à plat du modèle agricole et alimentaire, valorisation des protéines végétales, ou encore « fin pure et simple de l’élevage industriel et intensif ». Et pour la représentante du groupe politique sur le territoire, « la question animale appartient à tout le monde (…) « Nous venons tous de différents horizons. »

Rencontrer les tavana

Laurence Piercy a pour mission d’interpeller les élus de Polynésie afin d’obtenir in fine leurs parrainages pour Hélène Thouy, co-fondatrice du parti et candidate à l’élection présidentielle de 2022. « J’ai envoyé des lettres et adressé des demandes de rendez-vous à tous les tāvana de Tahiti pour les sensibiliser à la cause et pour présenter le projet de notre candidate », explique t-elle. « Nous restons confiants pour la suite, le plus difficile est d’avoir une véritable écoute (…) point positif pour nous et c’est une fierté : nous avons le soutien indéfectible de l’homme de culture John Mairai, il s’engage complétement à nos côtés. »

L’élection présidentielle se déroulera les dimanches 10 et 24 avril 2022.