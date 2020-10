Pas assez de techniciens de laboratoire pour la détection du covid

Le pays a pris un arrêté élargissant à d’autres personnes que les techniciens de laboratoire l’autorisation de pratiquer les tests de détection du covid-19.

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, les laboratoires d’analyses de biologie médicale, et notamment celui de l’Institut Louis Malardé, sont sollicités pour la réalisation de tests de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR. Compte tenu d’une progression exponentielle de cette activité, le nombre de techniciens de laboratoire est devenu insuffisant.

Afin de faire face à cette situation sanitaire exceptionnelle, il a été proposé de permettre à des personnes autres que des techniciens de laboratoire d’analyses de biologie médicale, mais qui possèdent un des diplômes dont la liste est précisée, de pouvoir participer à la réalisation de la phase analytique de l’examen, sous la responsabilité du biologiste médical, et après avoir été formées et habilitées à la réalisation de l’examen de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR. Cette dérogation est autorisée jusqu’au 1er mars 2021. En effet, les prévisions actuelles laissent à penser que le pic de l’épidémie ait lieu à la fin du dernier trimestre 2020 et au début du 1er trimestre 2021, indique un communiqué de la présidence.

Pourront donc être habilitées à pratiquer ces tests « les personnes possédant un diplôme dans le domaine de la biologie moléculaire ou justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins un an dans ce domaine », ainsi que les personnes détentrices des diplômes suivants :

Brevet de technicien supérieur :

– Analyses et biotechnologie en laboratoire

– Développement. agriculture des régions chaudes

– Métiers de l’eau

Diplôme d’Études Universitaires Générales.:

– Sciences des structures et de la matière

– Sciences de la vie

– Biologie cellulaire

Diplôme Universitaire de Technologie :

– Génie biologique

– Biologie appliquée

Licences :

– Chimie

– Biologie

– Physique-chimie

– Sciences de la .vie

– Sciences, technologies et santé

– Biologie et écologie marine