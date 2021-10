Pas de consigne, pas de gaz

Depuis le début de la crise il y a un peu plus d’un an et demi, les confinements successifs ont eu raison du stock de bouteilles de gaz consignées en Polynésie. Les directives de la société Gaz de Tahiti sont claires : on ne vend les bouteilles de gaz pleines qu’en échange de bouteilles vides. Les plus grands distributeurs font toutefois preuve de compréhension et répondent à la demande quand leur stock le leur permet.

Dans les stations-services de Papeete, les directives sont claires : on ne délivre de bouteilles de gaz pleines qu’en échange de bouteilles vides. Impossible a priori d’en acheter une nouvelle pour le moment, c’est écrit noir sur blanc dans plusieurs établissements. Comment faire si on emménage par exemple? Les plus grandes stations-service acceptent d’en vendre seulement si leur stock le leur permet et suivant la situation du client. Pour rappel, c’est le comportement de certains particuliers qui a provoqué la pénurie : pris de panique, ils ont multiplié les consignes stockées chez eux. Entre-temps la société Gaz de Tahiti aurait pris des mesures pour augmenter son stock de bouteilles et on peut en voir quelques-unes circuler.

Dans certaines stations, une alternative est possible : l’achat des petites bouteilles de gaz vertes et blanches. Mais leur coût au litre est de 15 à 20% supérieur à celui des bouteilles grises, et elles nécessitent un détendeur différent, dont le prix peut atteindre 4 000 Fcfp.

La récupération des bouteilles déconsignées gratuite jusqu’au 31 décembre

Depuis le 4 octobre et jusqu’au 31 décembre, Gaz de Tahiti récupère gratuitement les consignes que les particuliers souhaitent déconsigner, à domicile. Après avoir contrôlé l’intégrité des bouteilles, le montant de la consigne est remboursé au particulier. En attendant, il faut compter sur la bonne fois des consommateurs et sur la bienveillance des gérants de station-service pour être servi.