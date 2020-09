Pas de grève générale ce mardi

Après de longues négociations, les syndicats, le Pays et l’Etat ont signé un protocole de fin de conflit, ce lundi soir. Il acte, entre autres, une meilleure indemnisation des sujets contacts, un un renforcement de certaines mesures de prévention sanitaire. « On est content de ne pas avoir à partir au conflit, a réagi Patrick Galenon. Mais c’est un peu malheureux de devoir menacer de grève pour avancer comme ça ».

Les discussions avec les spécialistes de la santé avaient semble-t-il soulevé plus de questions qu’apporté de réponses aux syndicats ce matin. Celles de cet après-midi, en présence des patrons, avaient permis des avancées sur les questions économiques, mais pas sur le volet sanitaire des revendications. Il a fallu attendre tard dans la soirée pour que les syndicats signataires du préavis de grève générale (CSIP, CSTP-FO, Otahi, O Oe To Oe Rima, et la Fédération de la manutention portuaire) suspendent leur action.

Ces organisations, qui avaient déposé des demandes d’autorisation de manifestation à Papeete pour ce mardi matin, ont longtemps continué à envisager un mouvement. « On n’a pas peur d’aller à la grève, on a peur pour notre peuple, on a peur que le virus continue, expliquait Mahinui Temarii, le chef de file de la Fédération de la manutention portuaire, peu avant 20 heures. On va prendre nos responsabilités et ils prendront les leurs. Combien il y a de cas aujourd’hui ? 700 ? Et demain? 800 ? 1000 ? Ca va aller jusqu’à où ? Jusqu’à qu’il y ait des décès ? ».

Les oppositions portaient surtout sur la gestion du rebond épidémique. Les syndicats sont partisans d’un contrôle rigoureux aux entrées du Pays pour empêcher toute introduction en attendant que le virus soit maîtrisé au fenua. Ils revendiquaient notamment la remise en place de quatorzaine obligatoire en site dédié pour tous les voyageurs. Une demande à laquelle le gouvernement a plusieurs fois répondu par la négative, insistant sur la préservation de l’activité économique et le coût d’une telle mesure.

Pas de quatorzaine, mais…

Le gouvernement a tenu bon sur ce point, mais avancé dans le sens des syndicats sur beaucoup d’autres. Il a d’abord mis sur la table des engagements sur l’indemnisation des « sujets contacts » mis en quatorzaine obligatoire. Le Pays a proposé cet après-midi de réactiver le revenu exceptionnel de solidarité pour les salariés et étendre le Deseti pour les patentés. Les syndicats ont obtenu le relèvement du plafond proposé de 46500 francs pour 14 jours « au niveau du SMIG », comme le précise Patrick Galenon. Soit plus de 70 000 francs la quatorzaine. Le gouvernement s’est aussi engagé à renforcer la prévention sanitaire en proposant dans certains cas des masques gratuits. Toujours d’après le syndicaliste, le gouvernement devrait revoir le protocole sanitaire dans les écoles en fermant plus systématiquement en cas de cas de C0vid-19. Un autre protocole d’accord doit d’ailleurs être signé dans l’enseignement demain.

Doubler les capacités de test d’ici octobre

D’importantes discussions ont aussi eu lieu sur les capacités de tests, mais les syndicats sont, sur ce point, restés sur leur faim. Le Pays a expliqué qui lui était impossible de commander les machines nécessaires à assurer « 5000 ou 6000 tests par jour » comme le demandaient plusieurs partenaires sociaux. Mais il se serait engagé, via la commande de deux machines de moindre capacité, à doubler le rythme des tests d’ici la fin octobre, pour arriver à un millier de tests par jour, auto-prélèvements compris, comme le précisait le patronat en fin d’après-midi. « Il aurait peut-être fallu commander les machines en mars », souffle un syndicaliste.

Plus globalement, « on est content d’avoir trouvé un accord et de pas partir au conflit, a réagit Patrick Galenon, de la CSTP-FO, à la sortie de la réunion. Mais c’est un peu malheureux de devoir menacer de grève pour avancer comme ça ». Le gouvernement se serait aussi engagé à lancer des discussions plus précises sur une caisse chômage d’ici la fin de l’année, et à réunir les partenaires sociaux régulièrement dans les prochaines semaines et les prochains mois. Il devrait aussi accentuer ses consignes sanitaires auprès des voyageurs. « Nous allons apporter de plus fortes recommandations via la plateforme Etis » a précisé la ministre du Travail Nicole Bouteau au micro de Tahiti Infos ce soir. C’est elle, aux côtés du secrétaire général du Haussariat, des ministres Christelle Lehartel et Tea Frogier et d’équipes du ministère de la santé, dont Maiana Bambridge, qui a mené la négociation du protocole. Il sera signé demain matin par le président Edouard Fritch.