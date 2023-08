Oscar Temaru a voulu faire ce matin une « mise au point » en réaction aux propos de Gérald Darmanin sur l’indépendance. Il dénonce également le projet de « communauté d’archipels » des hakaiki marquisiens qui sont selon lui « instrumentalisés » par la France.

Le président du Tavini organisait ce vendredi matin avec Antony Géros une conférence de presse pour une « mise au point », après les propos du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer sur le thème « l’économie d’abord, l’indépendance ensuite ». La perche était trop belle pour ne pas la saisir, et la vieille garde du Tavini voulait faire entendre la voix du parti qui n’est pas nécessairement, on l’a déjà vu, celle du gouvernement polynésien. « J’aimerais lui dire que si ses parents ou ses grands-parents avaient pensé comme lui, la France serait aujourd’hui allemande. Nos parents ont répondu présent pour libérer la France, et quand on parle nous, ou les Kanak, d’un droit sacré, la France devient sourde », a-t-il déclaré.

Oscar Temaru accuse la France de ne pas respecter le droit de la Polynésie à sa propre souveraineté et au contrôle de ses ressources, et d’ignorer les résolutions de l’ONU, comme elle l’avait fait, dit-il, en embarquant la Nouvelle-Calédonie dans une série d’accords. « Ils veulent jouer le même jeu qu’avec Jean-Marie Tjibaou, je ne suis pas Jean-Marie Tjibaou, je sais ce qu’il s’est passé en 1986. »

Communauté d’archipels : des maires marquisiens « instrumentalisés » par la France

Alors que Gérald Darmanin et Philippe Vigier sont pour deux jours aux Marquises, le Tavini s’interroge : « Quelle est leur réelle mission aux Marquises ? » et martèle son opposition au projet de communauté d’archipels que défendent les maires marquisiens : « une nouvelle collectivité territoriale directement rattachée à la République française, c’est ça qu’ils veulent », dit Antony Géros, qui attribue à l’influence de l’Église catholique, historiquement proche de la France, la tendance des hakaiki à se blottir dans le giron de l’Hexagone. Il craint de voir le pays divisé lorsque viendra le temps du référendum d’autodétermination. « Ils sont instrumentalisés ! … cette philosophie politique des colonisateurs, diviser pour régner… », soupire Oscar Temaru.

Pour Oscar Temaru, il faut aussi voir dans l’intérêt du gouvernement central pour les Marquises une dimension économique, car c’est « la zone la plus poissonneuse » qui suscite la convoitise de plusieurs pays.

« L’éxécutif est là pour exécuter les décisions de l’assemblée », dit Antony Géros

S’il souhaitait faire une petite piqure de rappel idéologique ce matin, Oscar Temaru ne jette pas la pierre à son gendre, contraint, dit-il, par la courtoisie qui est attendue de lui dans sa fonction de président face au gouvernement central. « Il fait du bon boulot », dit le patriarche. Antony Géros est plus sec : « Non non non, on ne va pas rentrer dans ce débat. L’exécutif est là pour exécuter les décisions de l’assemblée, ils font leur boulot. Ils représentent institutionnellement le Pays, c’est très bien. Nous, nous sommes issus du parti politique, c’est le Tavini qui est aux affaires du Pays, nous avons 38 élus, c’est nous qui prenons les positions politiques. » « N’essayez pas de trouver une faille quelconque là où elle n’existe pas », conclut Oscar Temaru, qui estime que le gouvernement a pris « au moins une bonne décision », la suppression de la « TVA sociale ».