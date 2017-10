Pas de liste Te Nati-Front national aux territoriales

Contrairement à ce qui avait été annoncé lors de la présidentielle et des législatives, la représentation locale du Front national, le Te Nati-Front national polynésien, ne présentera finalement pas de liste pour les élections territoriales de 2018. Principale raison invoquée : le coût du financement de la campagne.

Sauf énorme surprise, le Te Nati Front national polynésien ne présentera finalement pas de liste pour les élections territoriales de 2018. Un changement de posture par rapport à l’ambition affichée par la représentation locale du Front national pendant la campagne de la présidentielle et celle des législatives au fenua. Principale raison invoquée pour expliquer ce changement de position : le coût du financement d’une telle campagne. Par ailleurs, le parti dit craindre de ne pourvoir réunir assez de candidats « maîtrisant parfaitement la langue tahitienne » pour présenter une liste sérieuse pour la principale élection locale en Polynésie.

Le Te Nati-Front national polynésien avait annoncé bien avant l’élection présidentielle de 2017 sa volonté de présenter une liste en 2018. Une volonté toujours affichée durant la campagne de la présidentielle et des législatives, surfant notamment sur les 35 parrainages polynésiens apportés à la candidate du Front national et sur le score historique de Marine Le Pen en Polynésie française (24 679 voix au premier tour et 37 319 voix au second). Un résultat largement porté, il faut le souligner, par le soutien du Tahoeraa huiraatira. Le Te Nati-Front national polynésien avait ensuite connu beaucoup moins de succès aux dernières législatives avec un total de 1 021 voix au premier tour.