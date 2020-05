Pas de nouveau cas de coronavirus

La cellule de crise sanitaire du Pays compte ce jeudi midi 60 cas de coronavirus confirmés en Polynésie. À ce jour, il n’y a aucun nouveau cas détecté.

Seuls 4 malades sont encore en surveillance, dont une personne âgée toujours hospitalisée par précaution mais sortie en fin de semaine dernière du service de réanimation du CHPF. 56 autres personnes ne présentent plus les signes de la maladie depuis plus de 14 jours, et ont donc été autorisées à sortir de leur isolement. 60 tests ont été effectués en 24 heures, portant au total un nombre de 2 816 dépistages depuis le 1er mars.