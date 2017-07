Pas de pollution des eaux dans la décharge de Faa’a

Sept mois après les études pour mesurer la pollution de la décharge de Mumuvai, sur les hauteurs de St-Hilaire à Faa’a, les premiers résultats du Laboratoire des travaux publics démontrent qu’il n’y a pas de contamination des eaux souterraines. La mairie envisage d’augmenter la fréquence de ces études d’impact. L’objectif étant de remplir les conditions pour obtenir une délégation d’utilité publique.

En décembre dernier, la commune de Faa’a avait lancée une étude de la pollution des sols de la décharge de Mumuvai. Des analyses notamment demandées par le haut-commissaire pour compléter le dossier de la Délégation d’utilité publique (DUP) faite par Faa’a. La DUP permettant d’obtenir une pleine propriété foncière de Mumuvai. Les sites de l’ancienne décharge maintenant zone aménagée et le nouveau site de déversement des déchets quotidiens ont été ciblés. Les premiers résultats des études faites par le Laboratoire des travaux publics ont été publiés vendredi sur la page Facebook de la commune. Le communiqué indique qu’il n’y a « pas de contamination des eaux souterraines ». Pour autant les analyses ont permis de préconiser de « améliorer de la gestion des eaux pluviales sur le nouveau site », « faire des analyses complémentaires pour la collecte et le traitement des gaz » et « limiter l’accès à la décharge ». La commune indique également que « le maire de Faa’a envisage d’augmenter la fréquence des études d’impact de la décharge contrôlées de Mumuvai ».