Pas de répit pour les dons du sang

Les besoins sont toujours aussi importants : le Centre de transfusion sanguine reste ouvert au CHPF, et a ouvert à l’Institut Mathilde Frébault, car les besoins du territoire ne connaissent pas de répit pendant le confinement. Tous les groupes sanguins sont recherchés, et le don est l’une des raisons de santé qui justifient un déplacement durant le confinement.

« Je pensais le contraire, admet le Dr Broult du CTS de Taaone, parce que la covid n’est pas responsable d’une surconsommation de produits sanguins, mais par contre les autres pathologies sont toujours présentes sur le territoire. Donc la consommation est à peu près identique à celle de 2019. » Les services de maternité, ou encore les patients leucémiques, ont un besoin continu. La Polynésie ne compte que sur elle-même pour se fournir en poches de sang, et le CTS lance un nouvel appel aux dons du sang.

Le Centre de transfusion sanguine situé au 2e étage du CHPF reste accessible aux donneurs, de 7 heures à 15 heures, mais un autre centre de prélèvement a également été mis en place à l’Institut Mathilde Frébault à Mamao, de 8 heures à 13 heures, explique le médecin.

Il suffit aux donneurs de cocher la case « santé » sur l’attestation de déplacement dérogatoire. Objectif : assurer l’approvisionnement en produits sanguins durant les 15 jours de confinement.

Les personnes présentant des symptômes de covid sont invitées à attendre la guérison avant de faire un don. Mais le Dr Julien Broult veut aussi mettre fin à une idée parfois exprimée, notamment sur les réseaux sociaux : non, il n’est pas possible de contracter le Covid en recevant une transfusion sanguine. « Le virus est un virus respiratoire, qui reste au niveau des poumons. Même si un patient asymptomatique donnait son sang, il n’y a aucun risque. Par contre on risque de mourir sur une table d’opération parce que le CTS n’est pas au rendez-vous. »