Pas de semaine de classe raccourcie à la rentrée

Le raccourcissement de la semaine de classe de 27 à 24 heures à la rentrée 2023, prévu par l’ancien gouvernement, n’aura pas lieu. Le ministre Ronny Teriipaia a informé les parents d’élèves du primaire qu’il suspendait l’application de la réforme en attendant d’une part une décision du Conseil d’État et d’autre part une concertation plus poussée avec les communes et les parents.

Après les « assises pour l’école polynésienne de demain » en 2022, le gouvernement Fritch prévoyait de modifier les « obligations réglementaires de service » (ORS) des enseignants, qui doivent assurer 24 heures d’enseignement par semaine, auxquelles s’ajoutent 3 heures (108 heures sur l’année) pour accomplir d’autres missions.

Pas assez d’heure de formation pour les enseignants

C’est sur la répartition proposée de ces 108 heures que les enseignants n’étaient pas d’accord. Ils demandaient notamment davantage d’heures de formation continue, et une réduction des 54 heures prévues pour les « activités culturelles et éducatives ». À l’issue d’une journée de grève en novembre dernier, Christelle Lehartel avait accepté davantage de souplesse sur le découpage des ORS.

Mais le Conseil d’État ne s’est pas encore prononcé sur le projet de décret sur les ORS des enseignants du CEAPF. « Je n’ai donc pas de base réglementaire pour les faire évoluer à la rentrée prochaine », écrit le nouveau ministre de l’Éducation Ronny Teriipaia dans un courrier aux parents d’élèves.

Accueil dans les écoles et transport scolaire : les tavana et les parents demandent plus de temps

Se pose également la question de l’organisation de l’accueil des élèves et du transport scolaire si le temps scolaire venait à être modifié. Le ministre dit entendre les parents et les tavana qui demandent plus de temps.

« J’ai donc décidé de suspendre l’application de cette réforme qui ne s’appliquera donc pas lors de la prochaine année scolaire 2023-2024, » écrit Ronny Teriipaia et promet de reprendre la discussion dans les premières semaines qui suivront la rentrée.