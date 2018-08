Pas de vols pour Ua Pou et Ua Huka jusqu’à nouvel ordre

Air Tahiti a annoncé vendredi après-midi par un communiqué que les vols à destination de Ua Pou et Ua Huka étaient suspendus jusqu’à nouvel ordre. En cause, « une indisponibilité technique des Twin Otter ».

Vendredi après-midi, la direction d’Air Tahiti a informé ses passagers que la desserte de Ua Huka et Ua Pou, ainsi que les vols inter-Marquises ne pourront être assurés jusqu’à nouvel ordre. La compagnie explique que ces Twin Otter qui réalisent les liaisons sont dans une « indisponibilité technique ». « Les passagers ayant une réservation pour ces trajets depuis le 07 août et pour les prochains jours, seront directement contactés par les services Air Tahiti ou leur agence de voyage pour les nouvelles dispositions concernant leur voyage » précisent la compagnie. Mercredi, Tahiti Infos avait rapporté la colère des usagers depuis l’arrêt des vols le 7 août à cause des pannes. Le directeur général d’Air Tahiti, Manate Vivish avait indiqué espérer trouver une solution d’ici la semaine prochaine avec notamment l’envoyer du deuxième Twin Otter, actuellement en visite technique.