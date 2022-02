Pass : des QR codes erronés distribués entre le 25 et le 31 janvier

Un « incident technique » a entrainé la transmission de QR code défectueux sur le site « mes-docs.gov.pf ».

Si vous avez reçu une dose de vaccin entre le 25 et le 31 janvier, et que vous avez téléchargé votre certificat de vaccination dans la foulée sur le site https://mes-docs.gov.pf, votre QR code est peut-être erroné. C’est qu’a annoncé hier la Direction de la Santé, qui appelle les personnes concernés à « supprimer ou à déchirer » ces « certificats défectueux », sans préciser l’origine de « l’incident technique », ou si des QR code ont pu être attribués à la mauvaise personne. Quoiqu’il en soit, les certificats en question ont été « mis à jour » et sont donc disponibles, sur https://mes-docs.gov.pf.