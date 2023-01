Patiri Race : une compétition pour détecter le meilleur sprinteur au 100 m

La FAPF organise la première édition de la Patiri Race. Une manifestation sportive, en deux manches, qui cible les athlètes adeptes du 100m. Les trials auront lieu le 14 janvier à Punaruu et les finales le 20 janvier.

C’est une grande première ! La Fédération d’athlétisme de Polynésie organise la première édition de la Patiri Race. Comprenez par là, la « course du leader », puisque pour les organisateurs, l’objectif principal est de déterminer le meilleur sprinteur sur 100 mètres. La première étape de ce gros événement aura lieu le 14 janvier à partir de 14 heures sur le stade de Punaruu. À terme, les organisateurs souhaiteraient pouvoir « proposer un accompagnement à un ou plusieurs athlètes » en vue des Jeux du Pacifique de 2027. Pour Tumatai Dauphin, cadre technique de la fédération, ce rendez-vous des sportifs de la zone Pacifique doit se préparer dès aujourd’hui. « Ça se prépare maintenant pour ne pas juste avoir des talentueux, mais des talentueux qui travaillent, explique le CTF. Et puis ça nous permet d’avoir un peu plus de recul… quatre ans de préparation c’est un peu plus adéquat que 10 mois ».

Pour atteindre ce but ultime, la fédération ouvre donc les inscriptions aux trials de la Patiri Race à tous ceux qui sont nés avant 2009 et qui se sentent l’étoffe d’un champion. Et pour motiver les indécis à sauter le pas, la fédération propose pour la première fois un podium primé, une enveloppe de 100 000 francs pour les premiers hommes et femmes, 50 000 francs pour les deuxièmes et 25 000 francs pour les troisièmes. Une manière de populariser « l’athlétisme en compétition » pour le faire « rentrer dans l’esprit collectif », précise encore Tumatai Dauphin qui note tout de même l’engouement certain des athlètes pour les courses sur route.

Et pour donner une chance à tous de repartir avec un souvenir de cet événement, un tirage au sort sera aussi organisé avec des bons-cadeaux, mais aussi deux billets d’avion. Les meilleurs des trials s’affronteront ensuite sur une ultime étape qui aura lieu le 20 janvier à Punaruu. En marge de l’évènement d’autres compétitions sont prévues sur d’autres distances. Vous pouvez retrouver toutes les informations la page facebook Patiri Race.