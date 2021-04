Patrick Capolsini réélu président de l’UPF

Le professeur d’informatique rempile pour un second mandat de quatre ans à la tête de l’université. Dans la feuille de route de son équipe : l’ouverture de l’établissement sur le monde de l’entreprise, le développement de partenariat régionaux, mais aussi une meilleure intégration des langues et de la culture polynésienne à l’UPF.

Élu pour la première fois président de l’UPF en avril 2017, Patrick Capolsini a été reconduit dans ses fonctions ce mardi. Unique candidat, le professeur des universités en informatique, investi dans le fonctionnement de l’établissement depuis 1994, a recueilli 25 voix sur les 29 membres présents du conseil d’administration, renouvelé le mois dernier. Malgré quelques changements de têtes, Patrick Capolsini a opté pour une certaine stabilité dans les listes qu’il a présentées : Jean-Paul Pastorel, professeur en droit public est réélu vice-président du conseil d’administration, Nabila Gaertner-Mazouni, professeure en écologie marine, reste vice-présidente attachée à la commission de la Recherche et la biologiste Marina Demoy-Schneider à la commission Formation et Vie universitaire. Sébastien Chabrier, maître de conférences en informatique, est en outre chargé de la transition numérique. Principale nouveauté de ce mandat : une nouvelle vice-présidence intitulée « Culture et société », qui devrait être assurée par Mirose Paia, maître de conférences spécialisée en langue et littérature tahitienne. L’idée est de « faire bien plus entrer la culture polynésienne au sein de l’université mais aussi de mieux inscrire l’université au sein du monde polynésien ».

Comme partout, la crise Covid a fait bouger les lignes à l’université, qui a dû développer rapidement, ces douze derniers mois, des services administratifs et d’enseignement à distance. Il s’agit désormais, dans la continuation du schéma directeur du numérique de « solidifier et pérenniser » ces évolutions et de poursuivre la modernisation de l’établissement. Sur la feuille de route de Patrick Capolsini figure aussi la refonte de la carte des formations, qui doit être mieux « adaptée » au contexte polynésien, ou le rayonnement de l’UPF. « L’idée c’est d’être plus présent sur le bassin Pacifique, avoir beaucoup d’interaction avec Hawaii, la Nouvelle-Zélande, les petites îles du Pacifique, commente le président réélu, d‘affirmer notre présence à l’international ». À l’intérieur du fenua, c’est le monde de l’entreprise qui est au centre des attentions. Après avoir développé ses partenariats avec Prism ou La French Tech Polynésie, l’université veut intensifier ses liens avec le secteur privé.

Elle pourra compter pour ça sur son nouveau pôle recherche, attendu avant la rentrée 2022. « On est un peu prisonnier de nos murs à l’heure actuelle, continue le responsable, qui cite des projets d’accompagnement de l’innovation et de la création d’entreprises ou des partages de matériels dans les nouveaux laboratoires. Le nouveau pôle recherche est un outil fondamental (…) qui va permettre de débloquer beaucoup de projets ».