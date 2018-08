Patrick Galenon reprend la tête de la CSTP-FO

Le congrès de la Confédération syndicale des travailleurs polynésiens (CSTP-FO) a désigné jeudi matin Patrick Galenon pour le poste de secrétaire général. Il était le seul candidat à se présenter.

Une centaine de représentants syndicaux était réunie pour le congrès de la CSTP-FO, jeudi matin dans l’amphithéâtre de l’hôpital du Taaone. Principal point à l’ordre du jour : la désignation d’un secrétaire général après l’engagement en politique d’Angélo Frébault en mars dernier, et la scission opérée par Mahinui Temarii et Jean-Paul Urima en juin.

Patrick Galenon était le seul candidat au poste de secrétaire général, et Vetea Chavez était le seul candidat au poste de trésorier général. Leurs deux candidatures ont été soumises en même temps aux membres du congrès. Le vote a eu lieu à main levée. Personne n’a levé la main pour voter contre. Une personne a levé la main pour s’abstenir. Patrick Galenon a été déclaré élu.

Il avait déjà occupé le poste de secrétaire général de 2004 à 2017, puis par intérim depuis le 17 mai 2018. Après son élection ce jeudi matin, il a admis que la CSTP-FO est « peut-être un peu fragilisée » par le conflit avec Mahinui Temarii.

Et Patrick Galenon a assuré, évoquant l’épisode houleux autour d’Angélo Frébault lors des élections, que les statuts de la CSTP-FO ont été modifiés. « Les membres du bureau confédéral ne pourront plus être membres d’un parti politique, et s’ils ont la possibilité de se présenter à l’assemblée de Polynésie française, ils devront démissionner », a dit Patrick Galenon.