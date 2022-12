Patrimoine mondial : la candidature des Marquises officiellement déposée le 23 janvier prochain

Le Comité français du patrimoine mondial s’est prononcé favorablement : la candidature des Marquises sera celle que la France présentera en 2023 à l’Unesco, pour une inscription qui devrait être finalisée en 2024.

Les Marquises bientôt inscrites à l’Unesco, c’est en tout cas ce que présage le passage de cette nouvelle étape. Le 18 octobre dernier, les experts et les élus polynésiens avaient présenté au Comité français du patrimoine mondial (CFPM), à Paris, l’avancement du projet d’inscription des îles Marquises sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité. Une présentation suivie d’une séance de questions qui a convaincu.

Il s’agissait de la quatrième audition pour ce projet inscrit sur la liste indicative nationale depuis 2010. Cette audition a permis d’étudier la complétude d’ensemble du dossier, en particulier la programmation des actions inscrites au plan de gestion du bien.

La candidature des Marquises sera donc présentée officiellement au Centre du patrimoine mondial de l’Unesco le 24 janvier 2023 à Paris et devrait ensuite être soutenue par le président de la République. Seuls les états peuvent présenter des dossiers, et depuis 2019 il ne peuvent en présenter qu’un seul par an. S’en suivra une étude d’un an et demi par le Comité du patrimoine mondial et la décision finale devrait tomber en juillet 2024.

