Peine confirmée en appel pour Thierry Pageau

Thierry Pageau absent ce jeudi lors de son jugement en appel a vu sa peine confirmée. Il a été condamné à deux ans de prison ferme.

Ce n’est pas pour affaire de défiscalisation que Thierry Pageau avait fait appel, mais pour une histoire d’agression sur fond de trafic d’ice.

En décembre 2015, le sulfureux homme d’affaires avait été poignardé à deux reprises et touché au poumon, dans une rue de Papeete. Lors du procès, en mai 2019, ses agresseurs ont expliqué lui avoir tendu un piège lors d’une transaction d’ice.

Ils l’ont poignardé et dérobé sa sacoche qui contenait, selon eux plusieurs sachets d’ice. Thierry Pageau avait été alors condamné à deux ans de prison ferme et ses deux agresseurs à quatre et deux ans.

Ce jeudi en appel, la cour a confirmé sa peine.