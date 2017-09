Peines confirmées en appel contre les douaniers

La cour d’appel de Papeete confirmé jeudi matin en grande partie les peines de prison avec sursis, d’amendes et d’interdiction d’exercer prononcées en première instance dans l’affaire des douaniers de l’aéroport. Seuls deux agents de change ont été relaxés. La cour a en fait relaxé les prévenus des poursuites pour « importation de marchandises fortement taxées », mais a confirmé les condamnations pour « concussion ».

Une relaxe générale pour « importation de marchandises fortement taxées », mais une condamnation toute aussi générale pour « concussion » et des peines globalement confirmées. C’est le résultat du délibéré rendu jeudi matin par la cour d’appel de Papeete dans l’affaire des douaniers de l’aéroport. Deux agents de change ont été relaxés, mais les vingt-trois autres douaniers, agents de change et personnels navigants d’Air Tahiti Nui ont écopé de peines de prison avec sursis, d’amendes et d’interdiction d’exercer. Les deux principaux responsables des douanes impliqués, Daniel Dauphin et Gabriel Moutardier, ont été les seuls fonctionnaires à écoper d’une interdiction « définitive » d’exercer.

Dans ce dossier, les prévenus ont été condamnés pour avoir mis en place pendant plusieurs années des combines pour éviter les déclarations de marchandises à leur collègues, pour ne pas appliquer de taxes d’importation ou pour obtenir des billets GP avec de fausses déclarations de concubinages… Les avocats de la défense ont annoncé dès jeudi matin leur volonté de se pourvoir en cassation. Des pourvois qui suspendent les peines prononcées.