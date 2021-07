Peterson Cowan revient au fenua pour enseigner au conservatoire

Ténor lyrique de renommée mondiale, porteur d’une grande expérience, Peterson Cowan assurera dès la rentrée les cours de chant lyrique au Conservatoire, en remplacement d’Emmanuelle Vidal, pour l’année scolaire 2021-2022.

Né à Tahiti, bercé par des influences allant de Henriette Winkler à Pavarotti en passant par Ella Fitzgerald ou le gospel, Peterson Cowan avait d’abord fait de brillantes études universitaires avant de décrocher un poste dans une entreprise américaine. Mais à 25 ans, l’appel de la musique est trop fort : il change d’orientation et choisit Paris pour vivre sa passion de toujours : le chant. Il étudiera la musicologie à La Sorbonne, et le chant au conservatoire national supérieur de Paris, à la Julliard School de New York, à la Guildhall School de Londres.

Doté d’un timbre de ténor lyrique puissant et lauréat de plusieurs concours de chant, il est encouragé par des personnalités du monde musical de réputation internationale qui le parrainent pour des rôles de soliste avec plusieurs chœurs, ensembles vocaux, formations musicales et troupe lyrique. Peterson Cowan se spécialise dans le remplacement au pied levé de rôle de ténor du répertoire italien, français et allemand.

Une solide expérience d’enseignant

Entre deux prestations et muni d’un diplôme d’état de musique en technique vocale classique et des musiques actuelles, il assure des cours d’interprétation et de techniques vocales au sein de plusieurs écoles artistiques professionnelles. Il a également suivi une formation sur les pathologies et la rééducation des cordes vocales, qui en fait un professeur recherché par les professionnels du spectacle. Il s’intéresse également à la musicothérapie, notamment dans ses applications aux personnes autistes.

Il revient à Tahiti à la rentrée pour assurer les cours que donnait Emmanuelle Vidal, absente pour longue maladie.