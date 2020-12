Peut-on aller en vacances aux États-Unis ?

Doit-on annuler ses projets de vacances aux Etats-Unis ? Après l’annonce de mesures plus restrictives en Californie, pour au moins trois semaines, l’agent consulaire américain au fenua a reçu beaucoup d’appels sur le sujet. Il répond.

Dimanche dernier, la Californie, porte d’entrée aux Etats-Unis pour tous les visiteurs polynésiens, a annoncé des mesures sans précédent pour ralentir l’épidémie. En une semaine, plus de 170 000 nouveaux cas de covid-19 ont été dépistés, et mardi le nombre de décès a dépassé 20 000. Deux-tiers des Californiens ont reçu des SMS des autorités de l’Etat de Californie leur demandant de se confiner à domicile. Un confinement qui n’est pas obligatoire, pas plus que la quatorzaine qui est seulement « recommandée ». Il est donc possible d’envisager un séjour touristique.

En effet, rappelle l’agent consulaire américain à Tahiti, Christopher Kozely, la Californie avait prévu de déclencher le confinement si la disponibilité de lits en soins intensifs passait en-dessous de 15%. Onze comtés de Californie du Sud sont concernés pour l’instant : Los Angeles, Imperial, Inyo, Mono, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Barbara et Ventura. En outre, les nouvelles mesures interdisent les rassemblements privés de toute taille, et imposent un masquage à 100% et une distanciation physique dans tous les autres. Toutefois, le choix de partir ou pas dépend du type de séjour que vous aviez prévu. Car s’il est possible de skier, de randonner dans les parcs nationaux, ou même de faire du shopping, les restaurants ne proposent plus que de la vente à emporter, et les bars, les cinémas, ou encore les parcs d’attraction sont fermés.

Mais les restrictions en vigueur sont moins contraignantes qu’en France, par exemple, et « le mot d’ordre n’est pas à la répression », assure l’agent consulaire qui a interrogé les forces de l’ordre californiennes, sauf en cas de « comportements inciviques flagrants ».

En revanche, dit-il, les hôtels ont été priés d’abaisser leur jauge : « Si vous avez déjà une réservation, elle sera tenue, » dit Christopher Kozely, mais si n’en avez pas encore et que vous essayez d’en faire une, cela pourrait s’avérer difficile. Il signale également que de nombreux loueurs de voitures n’ont plus beaucoup de véhicules à louer pour la période des fêtes.

Attention toutefois : si vous passez par Los Angeles, vous devez télécharger sur www.travel.lacity.org et remplir une déclaration sur l’honneur avant de débarquer, sous peine d’une amende de 500 dollars. Les agents du CPB (Customs and Border Protection) ont également confirmé à Christopher Kozely qu’il n’y a aucun obstacle à transiter par Los Angeles vers d’autres destinations américaines.

Optimisme et « business as usual » ou presque si l’on en croit l’agent consulaire, qui reconnaît quand même qu’il faut être de bon sens : » Si vos plans sont de passer quelques jours dans les grandes villes de Californie et que vous pensez être une personne à risque, il faudra réviser votre voyage. Par contre si vous transitez en Californie pour aller skier dans l’Utah ou le Colorado, ce n’est pas la peine d’annuler. »