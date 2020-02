Philip Schyle mise sur l’expérience pour obtenir un 4e mandat à Arue

Le maire sortant de Arue, qui siège au conseil municipal depuis 31 ans et occupe le fauteuil de maire depuis 18 ans, a présenté samedi sa liste « Tapura Philip Schyle », composée pour moitié de nouveaux venus.

« Je suis considéré, peut-être à juste titre, comme un dinosaure, » lance Philip Schyle mais c’est justement, dit-il, « fort de cette longévité que j’ai décidé de me représenter pour un 4emandat. »

Une liste qui passe de 29 à 33 membres pour la prochaine mandature, car la commune de Arue a dépassé le seuil des 10 000 habitants (elle en compte 12 550). En revanche, si la révision des listes provoquée par la mise en place du répertoire électoral unique a opéré une mise à jour, le nombre d’électeurs reste sensiblement le même, soit 6 850.

Liste, brochure et t-shirts, tout est prêt

La liste Tapura Philip Schyle a édité à 3 000 exemplaires une brochure de 50 pages sur papier glacé, dont 30 consacrées au bilan de l’équipe sortante et 20 au programme. Le tavana a expliqué que le nom choisi ne reflète pas une investiture, qu’il n’a pas demandée, mais reprend simplement le nom utilisé en 2014, deux ans avant la création du parti d’Édouard Fritch, et qui lui-même poursuivait l’esprit des listes « Tapura Boris Léontieff » de 1995 et 2001. Mais « c’est aussi par stratégie, je le dis bien volontiers. » Même hommage à l’ancien maire de Arue dans le choix des couleurs, noir et blanc.

La liste est renouvelée de plus de moitié, dit Philip Schyle. « C’est une nécessité, » dit-il, citant « l’intolérance de l’âge à la contradiction » et le besoin « d’avoir du sang neuf, des compétences nouvelles, » avec notamment 6 chefs d’entreprise. Cela dit les personnes âgées sont également présentes sur cette liste, et les personnes handicapées représentées aussi par Atonia Maitia, ancien pompier et président d’une association de parava’a. Philip Schyle assume aussi la présence de plusieurs « popa’a » sur la liste, « une communauté qui a besoin d’être représentée au conseil municipal. » On y retrouve aussi d’anciens membres de l’opposition, comme Conrad Ebb ou Maeba Hargous, ou Vetea Cowan qui, il y a quelques semaines encore, était annoncé sur la liste de Tepuanui Snow.

Les grands projets : terrains militaires et marina

Parmi les grands projets économiques qui ont le potentiel de modifier le visage, l’activité et l’emploi dans la commune, Philip Schyle évoque le projet des terrains militaires. Depuis un an, la SEM Sagest Arue dont la commune est l’actionnaire principal, exploite déjà ces terrains qui sont tous loués, dit-il « pour de l’entreposage, pour du stationnement de véhicules de concessionnaires, par la CCSIM, et par une société de télésurveillance (NS Sentinelle, ndlr).» La prochaine mandature devrait voir le développement complet de cette zone. La commune s’apprête donc à entreprendre d’importants travaux de déconstruction et de dépollution, notamment de désamiantage, qui s’élèvent « à un peu plus de 260 millions », dit Philip Schyle.

Autre projet de la liste Tapura Philip Schyle, la reconfiguration des abords du stade Léontieff et du yacht club, une précieuse façade maritime dont la mise en valeur n’a guère avancé ces dernières années. Les écoles de danse et de percussion qui sont aujourd’hui sur le motu, ainsi que le skate-park, seront déplacés, dit-il.

Le maire envisage alors une passerelle au-dessus de la route, qui relierait ces deux pôles, loisirs et activités économiques.

Accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi

Pour accompagner ce développement économique, la liste Tapura Philip Schyle promet un renforcement de la cellule emploi communal, avec l’embauche d’un « prospecteur placier » dont la mission sera de veiller à l’adéquation des formations mises en place avec les besoins des entreprises de la commune, de placer les demandeurs d’emploi de la commune dans les entreprises, et d’assurer le suivi.

Une cellule de lutte contre les addictions

Philip Schyle promet aussi la création d’une cellule de lutte contre les addictions, « un service à part entière » avec le recrutement d’un éducateur spécialisé, en lien avec les services jeunesse, social et la police municipale. Il annonce aussi un comité spécifique consacré à la prévention de la délinquance, différent du CLSPD (Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance) mis en place par l’État : « Je ne crois pas trop au CLSPD, une structure extrêmement lourde qui ne se réunit qu’une fois par an, ce n’est pas suffisant pour être efficace. »

Un appel pour une victoire au premier tour

Enfin Philip Schyle a lancé un appel à la participation : « Ne vous dites pas ‘de toute façon ça y est, les jeux sont faits’ » En 2014, il lui avait manqué 23 voix pour être élu au premier tour. Pour ce faire, il faudra que la liste Tapura Philip Schyle réunisse la majorité des suffrages exprimés et au moins 25% des inscrits.

Rappelons que à Arue, Philip Schyle sera opposé à Teura Iriti et sa liste ouverte au Tavini, Arue Papa’oa, ainsi qu’à la liste Pōriōnuu i Arue de Jacky Bryant et la liste Ia Ora Arue de Tepuanui Snow.

Liste Tapura Philip Schyle ALPHABETIQUE – Municipales 2020 by Fred Ali on Scribd