Philip Schyle reconnu coupable mais dispensé de peine dans l’affaire de la Tetiaroa Royal Race

Le tribunal de première instance a reconnu coupables mais dispensé de peine de tous les prévenus dans l’affaire dite de la Vairaatoa Royal Race. Philip Schyle et ses conseiller municipaux s’estiment ainsi lavés du soupçon de prise illégale d’intérêt dans l’affaire des subventions communales à la Vairaatoa Royal Race. C’est ainsi la deuxième action en justice initiée par Teura Iriti qui fait pschitt.

Ce mardi matin la justice a reconnu coupables mais a dispensé de peines les huit prévenus dans l’affaire des financements communaux de la course de vaa’a Tetiaroa Royal Race, qui avait été dénoncés par Teura Iriti dès son accession à la mairie de Arue en 2020. Onze millions de Fcfp, versés à cette association dont étaient membres plusieurs agents et conseillers municipaux. Philip Schyle assurait avoir pas eu connaissance de ce fait, et vouloir « laver son honneur » dans cette affaire qui l’avait poussé à se retirer de la vie politique, disait-il devant le tribunal la semaine dernière. Il avait alors été relaxé dans une autre affaire lancée par Teura Iriti, celle du marché public des bureaux mobiles de la mairie passé sans appel d’offres.

Le délibéré a été rendu ce matin : tous les prévenus ont été reconnus coupables, mais ils ont été dispensés de peine. La cour a considéré qu’il s’agissait d’une erreur formelle – les personnes impliquées dans l’asociation auraient du ne pas participer au vote des subventions – mais qu’ils n’en ont tiré aucun intérêt financier personnel. Un soulagement pour l’ancien tavana et son défenseur, Me Bourion : « Le problème de forme est reconnu, mais la cour confirme son honnêteté, il est lavé de tout reproche. »