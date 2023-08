Philippe Biarez nommé directeur de la Santé

Le Dr Philippe Biarez vient d’être nommé directeur de la Santé. Il était jusqu’ici directeur de l’hôpital de Moorea.

Fin du suspense à la Direction de la santé. Son ancienne directrice, Merehau Mervin, avait fait acter sa démission le 10 mai dernier, quelques jours seulement après les élections territoriales. L’intérim était assuré depuis par le Dr Damien Durand.

C’est donc le directeur de l’hôpital de Afareaitu, le Dr Philippe Biarez, qui prend sa place. Généraliste de formation, le Dr Biarez est à l’origine du dispositif « École en santé » initié en 2017 et qui compte aujourd’hui plus de 50 écoles et 20 CJA labellisés.