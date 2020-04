Philippe Lacombe revient en Polynésie au poste de vice-recteur

Par décret du Président de la République en date du 22 avril 2020, Philippe Lacombe est nommé vice-recteur de la Polynésie française à compter du 24 avril 2020, pour une durée de quatre ans avec une période probatoire de six mois.

Il remplace Philippe Couturaud, admis à faire valoir ses droits à la retraite en septembre dernier. Depuis, c’est le secrétaire général du vice-rectorat, Stéphane Leray, qui dirigeait par intérim.

Le poste, dont la ministre de l’Éducation Christelle Lehartel avait d’abord annoncé qu’il serait pourvu en novembre 2019, avait fait en janvier 2020 l’objet d’un appel à candidature qui devait être finalisé en février. Parmi les qualités requises pour le poste, Christelle Lehartel avait insisté sur la nécessité que le futur vice-recteur soit bien au fait du partage de compétences en matière d’éducation entre le Pays et l’État. Philippe Lacombe, au vu de son CV, remplit bien ce critère.

Directeur de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) en Polynésie française de 2012 à 2014, Philippe Lacombe, né en 1958, est inspecteur général de l’Éducation. Il avait quitté le fenua pour devenir recteur de l’académie de Guyane, puis recteur de l’académie de Corse de 2016 à 2018. Il est professeur des universités, ancien professeur d’EPS, docteur en sociologie depuis 1993. Auparavant, il a enseigné à l’université de Rennes-II, de 1989 à 1996, puis à l’université de Bretagne occidentale, dont il a été le vice-président de 1997 à 2001. Doyen de l’UFR Sport et éducation physique de cette université en 2001, il a ensuite été directeur de l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM) du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Wallis et Futuna) entre 2004 et 2008. Il a aussi été directeur de l’Observatoire national de l’enfance en danger en 2010-2011.