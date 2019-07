Philippe Lemonnier conseiller spécial de Tong Sang à l’APF

L’ancien chargé des affaires juridiques au groupe parlementaire de To Tatou Ai’a de 2008 à 2011 puis directeur de campagne de Gaston Tong Sang lors des législatives de 2012, Philippe Lemonnier a été embauché en tant que conseiller spécial au cabinet du président de l’assemblée. Mais « il n’y a rien de politique ou quoi que ce soit derrière ».

Du nouveau au sein du cabinet du président de l’assemblée de la Polynésie Gaston Tong Sang. En effet, depuis la démission de son directeur de cabinet Guy Lejeune en février dernier, soit près de 4 mois après, le président de l’assemblée a décidé d’embaucher Philippe Lemonnier en tant que conseiller spécial à mi-temps. Contacté, ce dernier assure qu’il a un certain nombre de missions à accomplir, notamment celle d’accompagner le président dans l’organisation de son cabinet. Il assure qu’il y avait un « réel besoin de restructurer son cabinet, et comme je suis spécialisé pour cela donc je l’accompagne pendant quelque temps (…) mais on ne va rien révolutionner (…). On va juste bien répartir le travail, les rôles, pour que cela soit plus efficace, il n’y a rien de particulier et surtout il n’y a rien de politique ou quoi que ce soit derrière », affirme-t-il. Philippe Lemonnier a été conseiller technique chargé des affaires juridiques au groupe parlementaire de To Tatou Ai’a de Gaston Tong Sang de 2008 à 2011 puis directeur de campagne de Gaston Tang Song lors des législatives de 2012.