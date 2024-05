La Shiseido Tahiti Pro a été lancée ce mardi lors d’une cérémonie haute en culture et en animation au PK0. Mais l’élite du surf mondial, dans laquelle Vahine Fierro et Mihimana Braye ont gagné leur place cette année, devra attendre encore un peu pour dompter Teahupo’o. Les organisateurs préfèrent attendre des meilleures vagues pour lancer les hostilités de cette 25e édition de l’étape WSL. Les conditions devraient s’améliorer en fin de semaine et un swell très prometteur est prévu pour le milieu de semaine prochaine.

La Shiseido Tahiti Pro 2024 a été officiellement lancée ce mardi soir à Teahupo’o. La cérémonie, qui avait attiré surfeurs internationaux, locaux et officiels s’est tenue au coucher du soleil, avec au programme cérémonie de l’eau, danse du feu, ‘ori, orero et himene, accompagnés d’explications sur leur sens culturel, et avant une projection au « village » du PK0 et un concert. Pourtant l’élite du surf mondial – 24 hommes et 12 femmes cette année – attendra un peu avant de se mesurer à Teahupo’o, et tenter d’emporter le trophée de cette 25e étape pro de la WSL en Polynésie.

Le swell est largement surfable – beaucoup de compétiteurs sont d’ailleurs déjà à l’eau, pour s’entrainer ou pour le plaisir, ce mercredi matin – mais il a été jugé un peu trop mou par les organisateurs, qui ont donc déclaré la compétition « off » ce mercredi et ce jeudi. Les prévisions annoncent une légère consolidation de la houle vendredi, mais rien n’indique que les hostilités seront lancées. Samedi parait plus propice, au moins pour le tableau féminin, avec, sur les bulletins de prévision, des vagues de « taille moyenne » de Sud-Ouest, et un vent offshore parfait pour les creuser. Pas question de se presser : la fenêtre de la Tahiti Pro s’étend jusqu’au 31 mai, et une houle des plus prometteuse est attendue dans les derniers jours, en milieu de semaine prochaine.