Pina’ina’i fait danser les mots en live streaming

Ce samedi à 18 heures se tiendra en live streaming gratuit sur www.maisondelaculture.pf, la 10e édition de Pina’ina’i sur le thème de « Nos intelligences ». Cet évènement a pour objectif de promouvoir la littérature autochtone au travers d’une rencontre entre les mots et la danse.

Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture propose en live streaming gratuit sur son site Internet, la 10e édition de Pina’ina’i sur le thème de « Nos intelligences ». Ainsi, les passionnés de ‘ori Tahiti, de littérature et de culture polynésienne, qu’ils soient en Polynésie ou à l’étranger, auront la possibilité de suivre le spectacle depuis leur salon, à partir de 18 heures ce samedi.

« Il faut libérer le mot du livre pour le faire vibrer à l’oreille du spectateur. Dans Pīna’ina’i, le mot devient source de création musicale, chorégraphique, scénique. » Ainsi s’exprime Moana’ura Tehei’ura, le chorégraphe, metteur en scène et concepteur de l’évènement. Pour cette 10e édition de Pīna’ina’i, ce seront plus d’une vingtaine d’auteurs et orateurs qui se succéderont pour dire leurs textes, tandis que vingt danseurs interpréteront cet écho de l’esprit et des corps. Le thème choisi cette année par l’association Littéramā’ohi est « nos intelligences » et les textes proposés par une douzaine d’auteurs autochtones portent une réflexion sur notre regard vis-à-vis des intelligences du peuple polynésien.

Le spectacle imaginé par le scénographe et metteur en scène Moana’ura Tehei’ura ancre le décor à Rohutu No’ano’a. « L’intelligence de notre peuple est morte. Atmosphère funèbre où l’on regrette d’avoir perdu la foi en nos propres intelligences. Enterrement d’un peuple qui n’a pas cru en lui. (…) Intelligence d’un peuple qui attribue ses découvertes et ses inventions à une communauté plutôt qu’à un individu. Intelligence d’un peuple qui lit le ciel et la terre, le vent, la mer, les arbres, les oiseaux et les poissons. Intelligence d’un peuple qui transmet ses savoirs par l’oralité et par le souffle. Dans la pierre du paepae, ressuscitons nos intelligences pour notre dignité et nos existences. »

