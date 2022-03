Pīna’ina’i tire le portrait du nuna’a

Promouvoir la littérature autochtone par le biais de lectures publiques mises en scène et accompagnées d’un spectacle de danse, tel est l’évènement proposé annuellement par l’association Littérama’ohi depuis 2011. Cette année le thème est « Hoho’a » ou « Portrait », où une dizaine d’auteurs dresseront des portraits de personnes connues ou inconnues. Ce sera le 26 mars, toujours sur le Paepae a Hiro de la Maison de la culture. Il n’y a plus de places disponibles mais un live streaming sera mis en place annonce TFTN.

Patrick Amaru, Chantal Spitz, Leila Ercoli, Mililani Ganivet, Albert Hugues, John Mairai, Mailee Mooria, Odile Purue, Goenda Reea, Karine Taea et Teaviu Tehei’ura. Onze auteurs pour une onzième édition qui marquera les esprits si l’on s’en réfère à la scénographie imaginée par Moana’ura Tehei’ura.

Le metteur en scène et concepteur de Pīna’ina’i depuis la 1ère édition a ancré le décor dans un bar. Celui-ci est tenu par une veuve qui masque sa tristesse dans le travail aux côtés de ses deux fils : l’aîné est un chanteur lyrique qui renonce à sa carrière pour demeurer près de sa mère suite au décès de son père et le cadet est employé par sa mère et admire les jolies filles qui passent dans le bar. « Au gré des rencontres, les personnages deviennent ces personnes que nous rencontrons dans nos vies de tous les jours avec leurs souffrances, leurs espoirs, leurs craintes et leurs bonheurs. » explique Moana’ura Tehei’ura qui estime que « l’idée du bar est intéressante car elle permet d’apporter une dichotomie entre les illustres personnages évoqués dans le spectacle et un espace ordinaire à travers la parole de gens (presque) ordinaires. D’autre part, j’utilise volontairement des oppositions culturelles en mêlant des textures sud-américaines, lyriques avec notre culture pour provoquer un décalage culturel qui permet, à mon sens d’abattre des cloisons habituelles de nos expressions culturelles. En d’autres termes, le fait de poser notre culture dans des espaces différents et dans un cadre contemporain lui permet d’exister dans une société évolutive. »

Cette année, le spectacle sera soutenu par un orchestre composé d’un pianiste, des cordes et des percussions ainsi que trois interprètes. Rendez vous est donné le samedi 26 mars à 19 heures. Il n’y a déjà plus de places disponibles, mais « un live streaming sera mis en place » annonce TFTN. Renseignements : 40 544 544.