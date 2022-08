Le directeur des sports du comité Paris 2024, qui accompagne Tony Estanguet dans sa visite ces jours-ci, est aussi champion du monde et vice-champion olympique de tennis de table. La Fédération polynésienne, qui lui avait préparé un accueil on ne peut plus chaleureux dans sa petite salle de Pirae, a pu le vérifier : malgré ses nouvelles responsabilités, le champion n’a pas perdu de son habileté.



Couronnes, photos souvenirs, autographes et salves d’applaudissements… Dans la salle de la Fédération tahitienne de tennis de table, à Pirae, ce lundi matin, on avait réservé un accueil royal à Jean-Philippe Gatien. Il faut dire qu’à 53 ans, le directeur des Sports du comité Paris 2024 a un statut de légende vivante dans le milieu du ping-pong. Avec ses 13 titres de champion de France, ses multiples succès européens, deux médailles olympiques, en or et en bronze, et surtout un titre de champion du Monde décroché en 1993, il reste aujourd’hui le français le plus titré de tous les temps dans la discipline. Avant son arrivée à Pater, ce matin, le haut-cadre sportif, qui accompagne Tony Estanguet dans sa visite polynésienne, se « demandait ce qu’on lui avait préparé ». Il n’a pas été déçu. Outre la tribune pleine, les sourires et les écrans rediffusant certains de ces matchs célèbres, la salle de la Fédé s’était transformée en véritable salle de « masterclass ». Des plus jeunes aux coachs, tout le monde voulait échanger quelques balles avec l’ancien champion. Ou disputer quelques points. Jean-Philippe Gatien en a gagné la plupart.



Susciter des vocations

Le directeur des sports dit avoir « arrêté de s’entrainer », mais « quand on a fait ça plus de 30 ans, on a des restes ». L’ancien champion du Monde gagne tous ses matchs sauf un, certes avec un peu de courtoisie, contre une jeune Tahitienne qui s’en souviendra probablement longtemps. Du niveau, il y en a aussi côté polynésien, remarque-t-il, saluant une fédé « très dynamique ». Mais « l’objectif aujourd’hui, ça n’était pas forcément la qualité de jeu, c’était surtout la qualité du partage », explique-t-il. Devant les jeunes du club et de la Fédé, il raconte son parcours, décrit ses techniques pour surmonter le stress des grands évènements, encourage les joueurs à, comme lui, dérouter leurs adversaires en choisissant des plans de jeu originaux… De quoi, peut-être, susciter des vocations. « Certains, ici, pourraient pourquoi pas prétendre à une carrière importante, c’est tout le mal et tout le bonheur que je leur souhaite » conclut Jean-Philippe Gatien.

Aider à préparer les Jeux du Pacifique

Côté fédé, on est ravi. « C’est un honneur de l’avoir ici, dans notre petite salle de Pirae », s’enthousiasme le président, impressionné par le niveau du quinquagénaire : « Si demain il partait avec nous pour les jeux, il aurait la médaille d’or ». Car en ligne de mire des pongistes polynésiens, il y a bien les Jeux, pas olympiques mais du Pacifique, à Salomon l’année prochaine. En 2015, la Polynésie avait ravi 13 médailles dont 7 en or en tennis de table, et après une édition 2019 plutôt décevante à Apia (2 médailles d’or), les pongistes du fenua comptent bien rééditer l’exploit de la Papouasie. Le cap au plus long terme, bien sûr, ce sont les Jeux 2027 à Tahiti : « le président a fixé comme objectif d’être premier au tableau des médailles, et on compte bien aider ».