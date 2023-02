Pipeline Pro 2023 : John John Florence fait le show, Jack Robinson l’emporte

La Billabong Pro Pipeline a ouvert tour WSL 2023 à Hawaii. Après une compétition relevée dans des conditions difficiles, c’est Carissa Moore et Jack Robinson qui sortent vainqueurs et qui prennent les rênes du championnat. John John Florence, éliminé en quart, a, lui, assuré le spectacle avec un tube qui défie l’entendement.

La multiple championne du monde et championne olympique Carissa Moore, et le jeune prodige australien Jack Robinson ont remporté ce mardi la Billabong Pro Pipeline, première étape du WSL Championship Tour 2023. Ils prennent donc la tête du championnat qui rassemble les meilleurs surfeurs de la planète et où ne figure cette année aucun Polynésien et un seul Français. Maxime Huscenot, Réunionnais de 30 ans, aura tout donné pour son entrée dans l’élite, mais, dans des conditions difficiles et des vagues capricieuses, l’expérimenté Miguel Pupo l’éliminera à l’usure en 16e de final.

C’est d’ailleurs contre le Brésilien, vainqueur de la Outerknown Tahiti Pro l’année passée, que John John Florence signera la vague la plus étonnante de ce premier « event » de la saison, en 8e de finale. Alors même que les commentateurs et le cameraman ne croyaient plus à sa sortie d’un tube qui paraissait s’être effondré, on a finit par apercevoir l’Hawaïen surgir d’un « backdoor » plusieurs dizaines de mètres plus loin. Il finira le heat sur un score quasi-parfait de 19.33 avant d’être éliminé en quart par Jack Robinson. La prochaine étape du championnat se déroulera à Sunset Beach à Hawaii et devrait démarrer à partir du 12 février en fonction de la houle.