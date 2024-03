Pirae jouera la ligue des champions de l’OFC

Au terme des matchs de barrage, ce sont finalement les orange de Vatea Terai qui ont décroché leur ticket face à Tefana. Les deux équipes qui affichaient un point partout sur les deux matchs ont eu beaucoup de mal à se départager et il aura fallu une ultime séance de tirs au but (5-6), pour y parvenir.

Tefana ou Pirae ? Ce seront finalement les protégés de Vatea Terai qui représenteront le fenua lors de la 23e édition de la ligue des champions de l’OFC. Les deux meilleures équipes ont joué leur ticket lors de matchs de barrage de qualification cette semaine. La rencontre aller, qui opposait Tefana à Pirae mardi soir au stade Pate, s’est conclue sur un match nul (1-1). Même scénario lors du match de vendredi soir qui était décisif. Tefana, champion de Polynésie la saison passée, partait favori sur le papier, mais n’a pas réussi à se détacher de son dauphin. Résultat, un match nul (1-1), avec un but de Pirae – dénoncé par certains supporters – à la dernière seconde.

Tirs au but (5-6)

C’est finalement la séance de tirs au but qui a permis de les départager (5-6). « Ça a été vraiment très difficile », avoue le coach de Pirae saluant quand même la volonté des deux équipes. Qualifié sur le fil, Pirae va désormais se préparer à la compétition reine du football océanien, dont les phases de groupe se tiendront du 11 au 24 mai au fenua. « On a va profiter des dix matchs des playoffs pour s’affûter », assure encore le coach des orange. Objectif pour les champions, « faire mieux que l’an dernier ». Pour rappel, Pirae s’était fait éliminer en demi-finale de l’OFC et espère cette fois atteindre la finale.