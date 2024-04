Pirae : « les actions de lutte contre la délinquance portent leurs fruits »

La police nationale a dressé ce mardi un bilan plutôt positif de la délinquance sur la commune de Pirae. D’après les statistiques, la « délinquance constatée » ont baissé de 13% entre 2022 et 2023. Un chiffre « encourageant » pour Édouard Fritch qui insiste toutefois sur le travail toujours à accomplir à propos des violences intrafamiliales, de vols ou des infractions routières, en augmentation.

Le partenariat police municipale – police nationale est efficace. C’est en tout cas ce qu’on assuré ce mardi matin, les participants du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) de Pirae. Réuni au sein de l’hôtel de ville, les élus de la mairie, les représentants de l’État et du Pays qui ont donc tiré le bilan des actions de lutte contre l’insécurité dans cette zone où la Police nationale est compétente.

Soucis de communication entre la DTPN et les muto’i

Sur les 3379 faits de délinquance répertoriés en zone police (Papeete et Pirae) en 2023, seuls 17% concernent la commune. Et cette part a eu tendance à baisser : « la délinquance constatée » à Pirae est en baisse de 13% entre 2022 et 2023. « Les actions menées portent leurs fruits », en conclut Édouard Fritch, même si dans certains quartiers – Afarerii ou à Hamuta – dérogent à la règle. Pour le tavana le résultat reste encourageant, mais il insiste sur le fait que « le travail n’est pas terminé ». « Au contraire, il faut réussir à maintenir ce chiffre, voir faire mieux l’année prochaine puisqu’en fin de compte, ce que souhaite la population, c’est de vivre en paix ».

Et si l’ancien président du gouvernement insiste sur ce point, c’est parce que dans le détail, les faits de vols, d’usage de stupéfiants ou encore des violences intrafamiliales sont en augmentation. Pendant l’assemblée générale, « des soucis de communication » entre la brigade municipale et la police nationale ont également été évoqués, mais pour le maire « ce n’est pas un sujet » puisqu’il estime que leurs actions sont complémentaires. « On ne travaille pas à la même échelle, insiste le maire. Les responsables de la police nationale font tout pour s’appuyer aussi sur la police municipale pour réaliser au mieux leurs objectifs ».

Un séminaire de trois jours pour repenser la sécurité routière

Autres problématiques celle des infractions routières, en hausse de 60 % en 2023. Une augmentation qui serait en fait la réponse au renforcement des contrôles routiers, a précisé la procureure de la République, Solène Belaouar. De son côté, Éric Spitz, le Haut-commissaire de la république en Polynésie Française, a annoncé l’organisation prochaine d’un séminaire pour faire évoluer la législation sur la sécurité routière. Il envisage donc d’injecter une partie des 120 000 euros de budget accordé par l’État à ce sujet dans un séminaire de trois jours qui associera le gouvernement et les tavana. Le but étant de proposer une réforme des règles de sécurité routière et du Code de la route polynésien.