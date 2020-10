Plan, cours en ligne, infos, emploi du temps… L’UPF sort son appli boîte à outils

L’université de Polynésie Française invite ses étudiants à télécharger l’application Imagina, qui rassemble plusieurs modules utiles à la vie du campus. Elle doit notamment permettre de maintenir un lien en temps réel entre l’établissement et ses plus de 3 000 étudiants.

Pas de doute pour l’université : « le smartphone est le premier outil utilisé par les étudiants ». Un constat qui a poussé l’établissement, à la recherche d’un canal efficace pour communiquer sur le campus, a se doter d’une application dédiée. Cette « app » a été développée sur la plateforme Imagina, déjà choisie par plus de 200 collectivités, musées, parcs, hôpitaux ou sociétés, et qui permet de créer un espace modulable dédié à une communauté. Ainsi trouve-t-on, dans la version « Imagina x UPF », un plan interactif du campus, étage par étage et bâtiment par bâtiment, des informations actualisées sur les services de l’université, un emploi du temps et des cours en ligne, un calendrier des manifestations scientifiques ou culturelles…

Mais plus qu’un gadget, ce nouvel outil, développé après consultation de « l’ensemble des étudiants du campus sur leurs besoins », se vit comme un lien au sein du campus. Pour l’UPF il est capital de « maintenir la communication » avec les étudiants, particulièrement en cette année 2020-2021 au « contexte incertain ». Or, « si les étudiants ne consultent pas régulièrement leur messagerie universitaire, quasiment toutes et tous détiennent un téléphone portable et en grande majorité un smartphone », pointe l’établissement. L’application doit ainsi permettre d’informer rapidement sur une absence de professeur, aussi bien que sur une échéance de demande de logement… Ou pourquoi pas sur des consignes sanitaires ?

L’application, gratuite et « à destination de la communauté UPF » est disponible sur Android et iOS.