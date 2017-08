Plus de 12 milliards injectés dans le budget

L’assemblée a voté mardi un collectif budgétaire taille XXL à moins d’un an des territoriales. Un « exercice classique » en cette période de l’année pour le gouvernement. Du « saupoudrage électoral », pour l’opposition.

Les élus de l’assemblée ont été réunis mardi en session extraordinaire pour voter un collectif budgétaire pour le moins conséquent. Un peu plus de 12,2 milliards de Fcfp de crédits de fonctionnement et 4,7 milliards de crédits d’investissement supplémentaires pour le budget du Pays. A moins d’un an des élections territoriales, l’opposition a évidemment entamé la séance en raillant un « saupoudrage électoral » bien opportun. « Nous ne sommes pas en campagne électorale », a tenu à répondre le vice-président en charge des Finances, Teva Rohfritsch, pour qui l’exercice est au contraire parfaitement traditionnel en cette période de l’année.

Côté recettes, 6,8 milliards de Fcfp ont donc été prélevés sur les excédents de recettes fiscales de l’année 2016 et 5,3 milliards sur les réserves du Pays. Côté dépenses, le trou du régime de solidarité (RSPF) a été « renfloué » de 1,6 milliard de Fcfp, 450 millions de Fcfp ont été attribués aux aides à l’emploi, 800 millions de Fcfp à l’achat de 22 autobus qui seront intégrés dans la prochaine concession pour les transports publics et le reste des finances supplémentaires a été mis a contribution pour « renforcer les actions dans les différentes politiques sectorielles ».

Une partie du Tahoeraa vote avec la majorité

Après plus de quatre heures de débats -« plus long que le vote du budget lui-même », s’est étonné Teva Rohfritsch-, les élus ont finalement voté le collectif avec une majorité assez inédite de 37 voix « pour » et 20 « abstentions ». Les élus Tapura ayant été rejoints par six élus Tahoeraa, comme l’explique la représentante orange, Sandra Levy-Agami.