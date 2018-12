Plus de 200 manifestants contre la porcherie de Taravao

Ils étaient plus de 200 personnes samedi a exprimer leur profond désaccord concernant la porcherie industrielle à Taravao. Le dossier va être étudié lors d’un conseil municipal, a affirmé le tavana Anthony Jamet, « je n’ai jamais voulu prendre tout seul la décision ».

« Face au pouvoir de l’argent nous ne devons pas baisser les bras, quitte à venir tous les samedis matin » ou encore « non aux cochons ». Ce sont quelques-unes des phrases qui ont été scandées lors de la marche organisée par le collectif « Non à la porcherie industrielle à Taravao » samedi matin. Le collectif va essayer de rencontrer les ministres pour leur démontrer « l’inutilité et le côté malsain de ce projet ».

Plus de 200 personnes ont manifesté, une manière de montrer leur ferme opposition à ce projet. Laiza Pautehea une habitante de la presqu’île, affirme que le projet de la porcherie industrielle n’et pas si bien ficelé que cela.

Lors de la rencontre avec le tavana Anthony Jamet, ce dernier a annoncé au collectif « Non à la porcherie industrielle à Taravao » et aux personnes présentes pour les rassurer que dans le courant de ce mois et ce avant le 28 décembre date de fin de l’enquête commodo-incommodo.

« Le conseil municipal va se prononcer sur ce projet (…), je n’ai jamais voulu prendre tout seul la décision (…) toujours est-il qu’on tiendra compte de vos avis », a affirmé le tavana, qui a aussi assuré avoir envoyé un courrier à Edouard Fritch faisant état de la « forte opposition à ce projet ». Un courrier qui est d’ailleurs resté lettre morte, a précisé Anthony Jamet. Le tavana a aussi annoncé que les commissions de l’environnement ou celui des travaux devaient se réunir pour étudier ce dossier.

Sylvain, le vice-président du collectif « Non à la porcherie industrielle à Taravao », assure que sur les huit tavana de la presqu’île « on a six maires qui sont avec nous ». Il est donc resté dubitatif par rapport à la réponse d’Anthony Jamet, il aurait aimé avoir une « réponse claire et nette ».

De son côté, le conseiller maire de Taiarapu Ouest, Faana Taputu, affirme que tout le conseil municipal de Taiarapu Ouest a d’ores et déjà pris position contre ce projet. Quant à la position d’Anthony Jamet, Faana Taputu assure que « chacun prend ses responsabilités ». Il affirme ne pas être contre le développement « mais pas en défaveur de la population ».

Même les enfants ont manifesté leur mécontentement. Des jeunes manifestants qui affirment être les premiers concernées, puisqu’ils habitent très près de la zone de construction de la porcherie.

L’enquête commodo-incommodo prendra fin le 28 décembre prochain