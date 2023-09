Plus de 400 rameurs mobilisés pour la « Save va’a »

Ce rassemblement solidaire inédit, organisé en seulement une semaine, a été soutenu par une cinquantaine de sponsors. Objectif de ce mouvement initié par des grands noms du va’a, rassembler les amoureux de la discipline, rappeler les valeurs de ce sport mais aussi protester contre la nouvelle organisation du Super Aito.

C’est un record. Ce samedi, 407 rameurs ont répondu présent à l’appel lancé par les organisateurs de » Save va’a ». Une course inédite, initiée par des grands noms de la discipline pour protester contre l’organisation de la célèbre course Super Aito. En effet, plusieurs rameurs avaient annoncé qu’ils la boycotteraient, dénonçant entre autres des prize money trop faibles et « une organisation approximative ». La date n’avait bien sûr pas été choisie au hasard : l’événement « rebelle » devait avoir lieu en même temps que l’épreuve qualificative au Te Aito. Finalement, le Super Aito a été annulé à cause la forte houle annoncée sur la cote Ouest.

Ce sont les rameurs qui font vivre la discipline

Une aubaine pour les amateurs de va’a qui se sont donc tous retrouvés sur le plan d’eau de la pointe Vénus pour ramer, et surtout pour rappeler à Reynald Temarii et Te Aito Events que » ce sont les rameurs qui font vivre la discipline. » « Au bout d’un moment, il faut réagir », insiste Kevin Ceran-Jerusalemy. Si on laisse les choses se faire le va’a va se tuer petit à petit ». Les rameurs pointent du doigt la nouvelle organisation qui souhaite monter en puissance en laissant les rameurs « en bas de l’échelle. »

Un malaise dans le monde du va’a

Au-delà de la polémique avec Te Aito Events, un véritable « malaise » semble s’être installé ces dernières années entre les rameurs, les clubs et les fédérations. Les organisateurs voulaient donc aussi à travers cette manifestation remotiver les troupes, en proposant une journée placée sous le signe du Tahoe pour remotiver les rameurs. « Franchement, c’est un succès, c’est exactement ce que l’on voulait. C’est cet esprit-là qu’on voulait mettre en avant et faire ressentir à tout le monde… Ce feeling qu’on avait déjà avant, mais qui au fil des années a changé », se réjouit Hinatea Bernardino.

Kevin Ceran-Jerusalemy et Iloha Eychenne s’imposent

Défi relevé pour les organisateurs qui ont réussi à proposer un événement digne d’une épreuve fédérale avec des courses récompensant les rameurs de chaque catégorie. Chez les hommes, c’est Kevin Céran-Jérusalémy qui s’est imposé sur le parcours de 24 km entre Mahina et Taaone. Brice Punuataahitua a pris la deuxième place suivi par Tutearii Hoatua. Chez les femmes, c’est Iloha Eychenne qui l’emporte et Keoni Sulpice en junior.