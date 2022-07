Plus de places et plus de fret entre Moorea et Maiao grâce au Tapuae Manu 4

Le Pays a inauguré aujourd’hui la toute nouvelle navette maritime Tapuae Manu 4 qui relie les îles de Moorea et Maiao pour assurer le transport de personnes et de fret. Si l’ancienne embarcation continuera d’assurer le transport de fret, la nouvelle fait passer la capacité de passagers de 16 à 30 personnes, une opportunité de « développement économique, touristique et culturel » qui répond aux « besoins grandissants de la population » selon le communiqué de la présidence.

Le Tapuae Manu 4 est enfin là, après 17 mois de construction pour répondre aux besoins prioritaires des habitants de l’île de Maiao. La navette maritime qui succède au Tapuae Manu 3 – toujours en service pour le transport de fret – a été construite par Nautisport Industrie. « Le Tapuae Manu 3 assurait jusqu’à présent la desserte de marchandises – jusqu’à 16 tonnes de fret -« indique le communiqué, « et le transport de passagers – 12 passagers – entre les deux îles Moorea-Maiao ». La nouvelle navette quant à elle peut « accueillir 30 passagers et 1,5 tonnes de fret ». C’est notamment une assurance de meilleurs suivis médicaux pour les résidents de l’île, mais pas seulement.

Développement économique, touristique et culturel de Maiao en vue

Selon le Pays, cette augmentation de capacité permettra le développement de l’île de Maiao sur les plans « économique – exportation de coprah et de pandanus séchés tressés-, touristique – au travers de la location du navire pour des charters à la journée – et culturel – rencontres sportives et culturelles ». Les habitants bénéficieront ainsi de manière régulière d’une liaison sanitaire, d’un ravitaillement en denrées alimentaires et en eau potable. Pratique et plus rapide, le bateau Tapuae Manu 4 facilitera le déplacement des administrés vers Moorea pour accomplir leurs formalités administratives ou encore réaliser leurs suivis médicaux. Le communiqué souligne l’effort financier du Pays à hauteur de 40 467 000 francs, soit 40% du montant total. « Les participations de l’Etat et de la commune s’élèvent respectivement à 36 012 556 francs et 24 687 944 francs » ce qui porte le coût total de l’opération à 101 167 500 francs.

