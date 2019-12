Plus d’électricité à Nukutavake

(c) Google Map

Les habitants de l’atoll de Nukutavake, aux Tuamotu, sont privés d’électricité depuis le 24 décembre. Ils en appellent aujourd’hui aux autorités pour rétablir le courant.

Selon les informations de nos confrères de TNTV, l’unique groupe électrogène de l’atoll de Nukutavake est tombée en panne le 24 décembre dernier. Depuis la centaine d’habitant, sauf deux familles disposant d’un groupe privé, se retrouve sans électricité en pleine période des fêtes. A quelques jours des festivités du nouvel an, la population s’inquiète pour toutes la nourriture stockée dans les réfrigérateurs pour les fêtes.

Les habitants de l’atoll appelle aujourd’hui les autorités du Pays et de l’Etat pour régler le problème au plus vite.